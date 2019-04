Fiscal de Morelos no está a la altura de la emergencia: Javier Sicilia

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, demandó la pronta salida del actual fiscal Uriel Carmona Gándara, debido a que no ofrece ninguna garantía de justicia para las víctimas, además de que no está “a la altura de la emergencia estatal que estamos viviendo”.

En entrevista, el poeta advirtió que la actuación del funcionario no aporta nada ni ayuda a resolver casos pendientes, algunos de los cuales incluso ha calificado como “errores administrativos”, cuando en realidad se tratan de “crímenes”, como el caso de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, que todavía están pendientes de resolver, juzgar y castigar.

“Es un hombre inexperto, con falta de voluntad política, y probablemente uno de los grandes cuellos de botella frente al desastre que estamos viviendo. Si no funciona hay que removerlo, y para eso está el Congreso, para poner un alto, no está el país y el estado para tener un fiscal que no está a la altura de la tragedia humanitaria que estamos viviendo, y de la emergencia estatal que padecemos”, sostuvo.

Dijo que se debe remover y buscar a la persona idónea para llevar a la justicia a los responsables de los crímenes pendientes en la entidad. Censuró que el funcionario culpe a la falta de recursos o de personal para cumplir sus labores, pues al final esos son “pretextos” para incumplir.

Sobre todo porque las víctimas se siguen acumulando en la entidad y la falta de resultados de la fiscalía, envía un mensaje de impunidad a los criminales, quienes se sienten con la confianza de cometer sus atrocidades sabiendo que no serán llevados ante la justicia, concluyó.