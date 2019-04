Jorge Barata confirma sobornos de Odebrecht a campañas electorales en Perú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el Equipo Especial para el caso Lava Jato, que lo interroga en Curitiba, Brasil, el exdirector de la empresa Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, confirmó que se entregaron sobornos a exfuncionarios del expresidente Alan García para su campaña y durante su gobierno.

Apuntó que los sobornos también llegaron a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, así como a la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko, y a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

La indagación, que inició ayer, es conducida por el procurador de Brasil, Orlando Martello, y el interrogatorio al empresario lo encabeza el fiscal del caso, José Domingo Pérez Gómez. En la diligencia, que hoy cumplió el segundo día, también participan el fiscal del Equipo Especial peruano, Rafael Vela, y los procuradores ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez y Silvana Carrión.

Barata reiteró que la compañía entregó aportes a la campaña presidencial de Alan García, efectuada en 2006, por medio del exministro del Interior, Luis Juan Alva Castro, Laque, quien también fue presidente del Congreso de la República.

De acuerdo con los medios peruanos que cubren el interrogatorio en Brasil, el exfuncionario de García pidió a Odebrecht 200 mil dólares.

El declarante también mencionó que los directivos del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), al que pertenecía Alan García, recibió aportes de Odebrecht, que correspondían a la Caja 2 del gobierno peruano, y reiteró la veracidad de los documentos del Sector de Operaciones Estructurales, que registraron los aportes ilegales a la campaña del expresidente, según el informe de IDL-Reporteros.

De igual manera, confirmó que apoyaron campañas políticas presidenciales de Ollanta Humala, Kuczynski, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo, así como la campaña revocatoria de Susana Villarán y de Lourdes Flores.

También ayer, Jorge Barata afirmó que la empresa Graña y Montero conocía la relación política y los sobornos que pagó Odebrecht por el proyecto del Metro de Lima en el segundo gobierno de Alan García.

Como efecto, el actual alcalde de la capital peruana, Jorge Muñoz, anunció esta mañana que prescindirían de los servicios de la empresa Graña y Montero.

En entrevista con IDL-Reporteros, el fiscal Rafael Vela informó que el interrogado hará entrega de 4 mil folios de documentos del Sector de Operaciones Estructuradas, con nueva información sobre los pagos ilegales.

Barata confirmó el pago de 3 millones de dólares al exsecretario de la presidencia del segundo gobierno de García, Luis Nava Guibert, para garantizar la continuación de las obras IIRSA Sur, y que la constructora se beneficiara con nuevos proyectos.

El exsuperintendente de Odebrecth manifestó que Nava Guibert no actuaba a nombre de Alan García, ya que no estaba en la facultad de influenciar sin su representación.

Jorge Barata reconoció que fue amigo de García y éste conocía la relación que el empresario sostenía con Luis Nava. El expresidente del APRA también sabía de los sobornos que pagó la empresa brasileña al expresidente Alejandro Toledo.

Esta tarde el exsuperintendente confesó que la empresa pagó 27 millones de dólares en sobornos a Toledo por la carretera Interoceánica Sur, con depósitos efectuados hasta 2010.

IDL-Reporteros relató que después de la declaración de Barata, ayer, el exabogado de Alan García, Erasmo Reyna, quien se presentó también como abogado del APRA, al firmar el acta de la diligencia se acercó al interrogado para saludarlo y recordarle que el expresidente, quien se suicidó la semana pasada, había sido como su hermano y que estaba dolido.

De acuerdo con el medio de comunicación peruano que ha liderado las investigaciones en Perú, Erasmo Reyna detalló a Barata el aprecio que le tenía Alan García y que éste nunca le había pedido dinero directamente. Aquél le habría respondido que tomaría en cuenta lo que le acababa de decir.

El fiscal Rafael Vela escuchó el diálogo. En el lugar también estaban presentes los fiscales José Domingo Pérez y Walter Villanueva; el procurador brasileño Orlando Martelo; el abogado de Jorge Barata, Carlos Kauffman; los abogados de Odebrecht, Ricardo Weyll y Lourdes Carreño, y los procuradores ad hoc del caso Lava Jato.

Rafael Vela se acercó a Barata para reclamarle en voz alta el acto, que no podía suceder porque hay un acuerdo de colaboración de por medio.

Cuando retomaban la diligencia del interrogatorio, para hablar sobre el pago que hizo Odebrecht por el proyecto del Metro de Lima, el declarante se disculpó con Vela y con su abogado Carlos Kauffman, y les reiteró que está comprometido con la verdad.

De acuerdo con el medio oficial andina.pe, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, pidió que el abogado Erasmo Reyna no participara hoy en el interrogatorio porque el expresidente Alan García, a quien representaba, ya murió, y la acción penal en su contra queda extinguida.

“En esta oportunidad no había forma alguna de que participe, pues es decisión de la Procuraduría Federal (de Brasil), no del Ministerio Público del Perú, que resolvió que Erasmo Reyna no participe en la diligencia del día de hoy”, señaló Vela, según la publicación de andina.pe.