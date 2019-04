Joe Biden entra a la contienda por la nominación presidencial demócrata

WASHINGTON (apro) – Joe Biden, el exvicepresidente de Estados Unidos anunció oficialmente su candidatura a la nominación presidencial por el partido demócrata, contienda en la que hasta el momento ya hay 20 aspirantes para disputarle la Casa Blanca a Donald Trump en 2020.

El exvicepresidente y exsenador por el estado de Delaware anexó un video de tres minutos y medio a su mensaje en Twitter, que también lanzó en español, acotando que quiere reemplazar a Trump en la Casa Blanca.

Biden, quien ya en dos ocasiones anteriores buscara infructuosamente la nominación presidencial demócrata, enfrentará a 19 correligionarios de entre los que destacan Beto O’Rourke, Julian Castro, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Kamala Harris, entre otros.

“Bienvenido a la contienda, Joe el Dormilón. Sólo espero que tengas la inteligencia que está desde hace mucho en duda, para sobrevivir las campañas primarias. Será sucio, enfrentarás a gente que verdaderamente tiene ideas muy enfermas y distorsionadas, pero si lo logras; te veo en la puerta de arranque”, escribió el Trump en su cuenta personal de Twitter en reacción al anuncio de Biden.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty – you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de abril de 2019