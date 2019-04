Magisterio no tendrá control sobre plazas, afirma Moctezuma tras aprobación de reforma educativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma educativa y aseguró que el magisterio no tendrá el control en la asignación de las plazas ni de la nómina, sino que será del gobierno ya que se construirán esquemas para transparentar su asignación.

Unas horas después de que en la madrugada se aprobara por mayoría la reforma educativa en la Cámara de diputados, Moctezuma reconoció que el tema de las plazas fue uno de los puntos más difíciles de la negociación con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya que antes se heredaban o se vendían.

Reforma Constitucional del Presidente @lopezobrador_ en materia de #educación fue enriquecida en parlamento abierto de manera democrática nunca vista.

La primera diferencia entre esta abrogación de la #ReformaEducativa y la anterior es la construcción de un gran #AcuerdoEducativo pic.twitter.com/y6FBk0MB1q — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) 25 de abril de 2019

Aclaró que el gobierno no actúa en función de algún grupo y que la CNTE tiene su propia lógica de actuación.

“Plazas y nómina es algo que maneja el gobierno federal. Además, nosotros no vamos a asignar plazas sino el uso de la plaza. La plaza es del Estado mexicano, no hay dueños de las plazas. El presidente ha sido muy claro en que esto se tiene que manejar de manera transparente. El gran reto que tenemos es crear el mecanismo totalmente transparente para que esté muy claro qué plazas, a quién se asignan y por qué”, dijo.

Acusó que con la reforma del 2013 impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto no se terminó con ese sistema de control de las plazas, al que calificó como un mecanismo de corrupción.

“Eso no se pudo sustentar en los hechos y lamentablemente hay mucha corrupción en varios niveles. Si ustedes hablan con maestras y maestros de México se van a encontrar que para hacer algún trámite para cambios de plantel o solicitar pagos, se encuentran con métodos de extorsión que no quitó la reforma anterior”, sostuvo Moctezuma.

Al participar en la presentación del Apoyo a Ciencia Básica SEP- CONACyT, indicó que la reforma educativa aprobada por mayoría de los diputados excepto el PAN, ve a la sociedad mexicana de una forma multicultural, un país diferenciado en muchos aspectos.

Recordó que el presidente ha reiterado que el manejo de las plazas será responsabilidad de la SEP y explicó que se construirá un esquema donde se coloque “en una mesa de cristal las plazas vacantes, las que se ofertarán, montos cómo y cuándo se asignaron, vamos a transparentar todas las plazas magisteriales. Tenemos este nuevo mecanismo que va a trasparentar los métodos de asignación”.

Consideró que con los esquemas de asignación y promoción aprobados se colocará a los maestros como agentes de cambio necesarios para el avance educativo y se fomentará la capacitación más que la evaluación.

No obstante, aclaró que hasta ahora aún no hay nada en concreto en la reincorporación de maestros ya que la legislación actual no lo permite.

“Nosotros tenemos una cantidad importante de expedientes, varios cientos que ya están reinstalados, lo que buscamos es que cuando se abrogue y tengamos una nueva ley se Servicio Profesional Docente sean reinstalados”

Esteban Moctezuma afirmó que la reforma aprobada tiene como ejes la equidad y la excelencia y que la iniciativa salió desde los foros que organizó en todo el país. “El origen es democrático y contrasta con la imposición del sexenio anterior” indicó y destacó que mantienen el diálogo con el sector magisterial.