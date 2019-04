La CIA debuta en Instagram; quiere lavar su imagen, dice Snowden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por sus siglas en inglés) debutó este jueves en la red social Instagram.

La primera foto compartida por la agencia de seguridad nacional tiene la leyenda “I spy with my little eye” (Espío con mi pequeño ojo) y muestra un escritorio sobre el que se ven papeles y objetos aparentemente en desorden (entre ellos un sello de goma y una bolsa con la leyenda “Top Secret Pulp”), además de una peluca y un gabardina colocados en una silla.

La noticia con la misma imagen fue anunciada en la cuenta de Twitter de la CIA, abierta hace cinco años y que tiene más de 2.58 millones de seguidores.

De acuerdo con el portal de tecnología CNET, la CIA pretende utilizar la cuenta como una herramienta de reclutamiento y para aumentar la transparencia sobre sus La portavoz de la CIA, Sara Lichterman, bromeó diciendo que no habrá selfies tomadas desde ubicaciones secretas.

“Estamos buscando despertar la curiosidad de los usuarios de Instagram sobre las muchas maneras en que la misión global de la CIA nos lleva donde otros no pueden ir y hace lo que otros no pueden hacer”, dijo Lichterman.

Gina Haspelm, directora de la CIA, reveló el ingreso de la agencia a Instagram la semana pasada en un foro de seguridad en la Universidad de Auburn.

Para el activista Edward Snowden, exempleado de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés), la agencia intenta mejorar su imagen al público mediante su apertura de cuentas en redes sociales.

Snowden, quien reveló en 2013 los mecanismos utilizados por Washington para espiar a millones de personas con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, considera que detrás de la decisión de la CIA hay un problema de relaciones públicas.

En un podcast de la página Motherboard, del sitio Vice, Snowden expuso que las agencias de inteligencia extrajeron una conclusión errónea de la reacción del público cuando se dio a conocer el espionaje masivo en 2013.

“Después de hacer este tipo de control de daños, se dijeron: ‘Tal vez la verdadera historia de 2013 no es que nos hayan sorprendido violando la ley; lo que vamos a hacer es tratar de cambiar las leyes y ser más flexibles, más complacientes, para que podamos hacer lo que queramos’”, comentó Snowden.

Por esa razón, dijo, las agencias que alguna vez fueron secretas y casi clandestinas optaron por convertirse en redes sociales y hasta publican incluso fotos de cachorros. “Quieren ser amigables. Quieren estar de tu lado”, aseguró.

Did you know CIA has its own #K9 corps?#CIAK9 recruits go through an extensive 16-week “puppy class” to learn how to become explosive detection K9s.

You can learn all about the program & see the doggos in action: https://t.co/e5EZqBGzW0#NationalPuppyDay#PublicServicePups pic.twitter.com/Vx9bI9zifJ

— CIA (@CIA) March 22, 2019