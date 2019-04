Cambio climático ahoga a miles de crías de pingüino emperador; desaparece colonia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cambio climático está provocando desde 2016 la desaparición paulatina de la segunda colonia de pingüinos emperador más grande en el mundo.

El derretimiento de los hielos en la bahía Halley, en la Antártida, provoca que las crías de esta especie –una de las más pesadas— se hundan y se ahoguen antes de contar con las alas que les permitan nadar.

Así lo expone un estudio publicado hoy por los especialistas Peter T. Fretwell y Philip N. Trathan en el British Antartic Survey, titulado “Pingüino emperador sobre el hielo delgado: tres años de fracaso reproductivo en la bahía Halley”.

De 15 mil a 24 mil parejas reproductoras visitaban cada año esa bahía. Pero los pingüinos adultos ya la abandonaron y la colonia prácticamente ha desaparecido, señalan los expertos de la Universidad de Cambridge.

“Imágenes satelitales muestran que la segunda colonia de pingüinos emperadores más grande del mundo, en la bahía Halley, ha sufrido tres años de fracaso reproductivo casi total”, señala el resumen de la investigación, que califica el hecho como “sin precedente”.

La investigación destaca lo observado después de los primeros signos de desintegración en los arroyos de hielo que esas aves usaban para la reproducción.

La ruptura inicial se asoció con un periodo particularmente de tormentas en septiembre de 2015, que se correspondió con el fenómeno climático El Niño más violento en más de 60 años, con vientos fuertes y un año récord de bajo hielo marino a nivel local, señala el reporte.

“Las condiciones no se han recuperado en los dos años posteriores”, señalan los autores, quienes destacaron que las aves están migrando al sur, incrementando dramáticamente la población de una colonia situada a 50 kilómetros de la bahía.

Los emperador son la especie de pingüino más grande y pesada del mundo. La reproducción de sus crías requiere pisos de hielo marino fuertes.

Pero los eventos derivados de un fuerte fenómeno de El Niño han provocado que el hielo se rompa y miles de polluelos se ahoguen. Además, las tormentas siguen debilitando los bloques, condenando a esta colonia a su desaparición, señalaron los especialistas.

El Niño es un calentamiento cíclico natural del Pacífico central que altera las condiciones ambientales en todo el mundo, pero por el cambio climático se vuelve extremo.

El informe se publicó en coincidencia con el Día Mundial del Pingüino, que se celebra cada 25 de abril y es promovido por la Global Penguin Society.

