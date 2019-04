Legalizar la mariguana y no la Guardia Nacional es la vía para pacificar al país, asegura Vicente Fox

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Vicente Fox consideró que la legalización de la mariguana es la vía para pacificar al país y no la Guardia Nacional, promovida por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

“Se ha hablado mucho de pacificar al país en el nuevo gobierno, (legalizar la mariguana) es la forma, no es el Ejército, no son los garrotazos, no son nada. La fórmula es legalizar para ir dando pasos para reducir la violencia”, dijo Fox al participar en el evento Cannamexico World Summit 2019.

“¿Cómo es posible que alguien pueda seguir pensando que la prohibición, el uso de la fuerza, el uso del Ejército sea la manera de resolver el problema? Violencia no va a terminar con la violencia, se necesita de mayor inteligencia”, agregó.

En el mismo evento afirmó que planea implementar un centro de investigación de la cannabis dentro de su rancho San Cristóbal, en Guanajuato.

De acuerdo con el expresidente, a través de la industria de la cannabis podrían generarse empleos y detonarse la economía.

Fox consideró que la legalización de la mariguana podría ser aprovechada por la industria medicinal, además de que representaría una merma considerable a las finanzas de los grupos delincuenciales.

“Estoy seguro que si México aprueba rápido esto (la mariguana), México y Canadá serán los dos líderes mundiales, como ya lo es Canadá ahorita, que aprobó todo a nivel nacional y está recibiendo multimillonarias inversiones, está generando empleos, todo en una nueva industria”, aseguró el exmandatario.