Brotes de sarampión, porque más de 20 millones de niños no son vacunados cada año

LONDRES.– Cerca de 170 millones de niños en todo el mundo, incluidos más de 2.5 millones en Estados Unidos y medio millón en Gran Bretaña, se perdieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión durante los últimos ocho años, abriendo la puerta a brotes globales de la enfermedad, reveló un informe de Unicef publicado el jueves.

“El terreno de los brotes mundiales de sarampión que presenciamos hoy se estableció hace años”, dijo Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en un comunicado. “El virus del sarampión siempre encontrará niños no vacunados”, agregó.

Unicef señaló la falta de acceso a la vacuna, la mala atención médica, la complacencia y el temor o escepticismo acerca de las vacunas en general como razones de la tendencia inquietante.

El aumento del movimiento antivacunación, cuyos miembros son conocidos como “anti-vaxxers” en Estados Unidos y el resto del mundo, puede estar relacionado con el rechazo de la vacuna, que Simon Stevens, director del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, calificó de “una grave y creciente bomba de tiempo de salud pública”.

El rechazo ha sido alentado por la difusión de información falsa, a menudo en plataformas de redes sociales, sobre supuestos vínculos entre las vacunas y el autismo, una teoría rechazada por científicos y médicos.

Sarampión mata a 365 niños al día

El sarampión, una enfermedad viral altamente infecciosa que es más contagiosa que el ébola o la tuberculosis, sigue siendo una causa importante de muerte entre los niños pequeños en todo el mundo, dijo la Organización Mundial de la Salud.

Más de 365 niños mueren por sarampión todos los días, según Unicef, y la enfermedad también puede causar ceguera, sordera o daño cerebral.

Se requieren dos dosis de la misma vacuna combinada para el sarampión, las paperas y la rubéola, para proteger a los niños de la enfermedad. Para que toda la comunidad esté segura, incluidos los bebés y otras personas que aún no se han vacunado, lo que se conoce como inmunidad al rebaño, se requiere una cobertura de inmunización del 95 por ciento. Pero la cobertura mundial es mucho menor: en 2017, la cobertura mundial se reportó en 85 por ciento para la primera dosis y 67 por ciento para la segunda, dijo Unicef.

Casi 169 millones de niños en todo el mundo se perdieron la primera dosis, con un promedio de más de 21 millones de niños no vacunados cada año desde 2010 hasta 2017.

Más de 2.5 millones de niños en Estados Unidos y más de medio millón de niños en Francia y Gran Bretaña, no recibió la primera dosis de vacuna contra el sarampión entre 2010 y 2017.

¿Podría ser este número lo suficientemente alto como para afectar la inmunidad del rebaño de Gran Bretaña? Depende, dijo Anna Schurich, profesora de inmunología en el King’s College de Londres.

“Si hay focos de padres que no están vacunados y todos viven juntos, entonces incluso un número relativamente bajo de niños no vacunados puede volverse problemático, ya que podrían infectarse entre sí”, dijo. “Si los niños no vacunados están muy dispersos, entonces el riesgo es, por supuesto, menor”, agregó.