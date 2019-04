Día del Niño en museos del INAH

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Diversos recintos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) celebrarán durante este fin de semana el Día del Niño con exposiciones de juguetes, talleres, teatro, cuentacuentos y un festival.

En el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en Moneda 13, Centro Histórico, habrá un festival con cuentacuentos, talleres. El domingo a las 13:00 horas se presenta el show de clown de Mikesito y Chuchuflais ¡Amigos… va! Porque somos lo que pensamos, habrá teatro en atril, y más tarde la puesta Un niño llamado Emiliano Zapata, dirigida por Rodrigo Vera, entre otras actividades. El Museo Nacional de Antropología, en la primera sección del Bosque de Chapultepec, es otro de los recintos que tendrán talleres para elaborar máscaras, animales y pinturas.

Obra adaptada de Peter Brook en el Isabela Corona

Ganador del Premio Princesa de Asturias de las Artes que se anunció el pasado 24 de abril en España, el dramaturgo Peter Brook adaptó al francés en 1999, con Marie Hélne Estienne, la obra El traje (Le Costume o The Suit) del sudafricano Can Themba. que bajo la dirección de Héctor Flores Komatsu y Sebastián Espinosa Carrasco se presenta en el Teatro Isabela Corona. La breve temporada culminará el 12 de mayo. La pieza aborda el tema del apartheid y el sistema de segregación ración en la Sudáfrica del siglo pasado y, sin necesidad de llevarla al contexto mexicano, lleva a mirar como espejo de frente a nuestra sociedad y sus relaciones humanas. Tuvo una temporada exitosa en El Granero. Ahora se presenta en funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas. El Isabela Corona se encuentra en el Eje Central Lázaro Cárdenas 445, colonia Unidad Nonoalco-Tlatelolco (METRO Tlatelolco y Metrobús Cuitláhuac).

“Un caballero y su revólver”, producción de Redford

Esta producción con Robert Redford, en la que también es el protagonista, llega a nuestras salas de cine. La historia sigue a Forrest Tucker (Redford), un hombre que escapó de múltiples prisiones a lo largo de su vida. Sus logros más recordados como ladrón fueron la fuga de San Quintín a la edad de 70 años y una serie de atracos sin precedentes en gran parte de Estados Unidos. Su estilo era sencillo: robar con elegancia y educación cada banco a su alcance. Pero todo esplendor tiene su gran final, y de esto se encarga el detective John Hunt (Casey Affleck), quien descubre el modus operandi de Tucker mientras Jewel (Sissy Spacek), una encantadora mujer, le recuerda que el amor no tiene límites ni edad. David Lowery es quien dirige esta historia.

“Macbeth”, teatro de Shakespeare

Sandra Félix dirige esta obra de William Shakespeare, Macbeth, que cuenta una historia de crimen y castigo entreverada de brujería y elementos sobrenaturales. Amparado en las engañosas profecías de las Hermanas Fatídicas, brujas o diosas del destino, Macbeth decide asesinar a su rey y tomar la corona. Consciente del horror al que se entrega, forja su terrible destino y se deja poseer por el mal que nace del ansia de poder, creyéndose invencible y eterno. Esta obra forma parte de la Temporada Académica Tercer Año, de los alumnos de la Escuela Nacional de Arte Teatral en el Foro Antonio López Mancera del Centro Nacional de las Artes (CNA), Río Churubusco s/n esq. Calz. de Tlalpan (METRO General Anaya). Domingo 28 a las 18 horas. Entrada libre.

“Gráfica en el exilio: Josep Renau”

Esta exposición se exhibe completa por primera vez en México, en vísperas del aniversario 80 del exilio español en nuestro país. Nacido en Valencia en 1907, Josep Renau muere en Berlín en 1982. Fue director de Bellas Artes en España y le pidió al pintor Pablo Picasso hacer el mural Guernica. Renau llega a México en 1939 durante la Guerra Civil española y trabaja con David Alfaro Siqueiros; se relaciona con el medio cultural y líderes socialistas. Deja un legado significativo para el diseño y la gráfica de cartel político y de cine en nuestro país. La exposición es bastante amplia, aproximadamente 100 obras. La curaduría estuvo a cargo de Paola Uribe, quien dividió la muestra en seis secciones: La primera corresponde a los carteles comunistas en la guerra española; en la segunda se encuentran los anuncios hechos en México para el PNR y el PRI, para la ONU y el MOMA en Nueva York; la tercera corresponde a su trabajo como grafista en la Revolución comunista y anarquista tanto en Estados Unidos como en México; la cuarta sala reúne la gráfica que realizó al estilo del Taller de la Gráfica Popular; la quinta se encarga de exhibir su producción como diseñador de libros; y la sexta reúne 69 fotomontajes de la serie icónica The American Way of Life. También se exhibe por primera vez la revista mexicana Futuro, editada por el líder obrero Vicente Lombardo Toledano. Abierta hasta el 19 de mayo en La casa del Lago, ubicada en el Bosque de Chapultepec.

México es Cultura

Actividades para toda la familia las puede encontrar en la página electrónica www.mexicoescultura.com de la Secretaría de Cultura federal, donde hay información completa sobre exposiciones en museos, recintos o centros, así como funciones de diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… La consulta es libre o bien en el número telefónico 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

El Museo del Palacio de Bellas Artes, que forma parte de los Museos Interactivos del INBA, le permita recorrer de manera digital todos los murales del recinto de mármol hasta con zoom de hasta diez centímetros de distancia real a través de 3D y tecnología de 360°. Así, puede recorrer palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Otros tres recintos con esta modalidad son: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx y

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

www.cultura.unam.mx

Desde esa página web puede ver el diario digital Cultura.Unam y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día; de esta forma, al entrar usted puede elegir ver la cartelera por fecha, el apartado de recomendaciones, o las actividades en las salas del Centro Cultural Universitario. La página es una excelente opción para ver todo aquello referente a las disciplinas artísticas y buscar la mejor opción para este fin de semana. Algunos eventos son gratuitos y otros tienen costos mínimos, con respectivos descuentos a maestros, estudiantes e Inapam. Un click y… ¡pase el dato a sus conocidos!

Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México consulte la página:

www.cultura.cdmx.gob.mx/

