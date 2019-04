13 grupos para el Día Internacional de la Danza

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Del 29 de abril de 10:00 a 19:00 horas se efectuará “en grande” –a decir del INBA–, en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque (Chapultepec), el Día Internacional de la Danza, celebración que inició en 1982 el Comité de Danza Internacional perteneciente a la UNESCO.

Tal fecha conmemora el aniversario del natalicio del coreógrafo francés Jean-Georges Noverre (1727-1810), reconocido como un revolucionario de la danza.

El acto inaugural correrá a cargo de las reconocidas maestras Cora Flores y Lourdes Lecona, quienes leerán el mensaje de este año, evento que se realiza en todo el mundo.

Habrá folclor, contemporáneo, expresiones árabe y circense, entre otros, con la participación de 13 agrupaciones:

Academia de la Danza Mexicana, Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, Escuela Nacional de Danza Folklórica, Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Con la Juventud al Revés (danza folclórica de adultos mayores), Félix Rentería (danzón), Caña y Candela Pura, Cirko De Mente, Anajnu Veatem (danza judía), Intimo Tango (tango), Ceprodac (contemporáneo), Smokers y Asaltodiario.

Las maestras Flores y Lecona leerán el mensaje 2019 que estuvo a cargo de la bailarina, coreógrafa y educadora Karima Mansour (Egipto).

Entre los actos artísticos se mostrarán trabajos de las licenciaturas en danza clásica, danza multidisciplinar y danza popular mexicana que se dan al interior de la Academia Mexicana de la Danza: 5 coreografías (alumnos de la Licenciatura en danza clásica), Ixcanul (del Colectivo 3GDM, cuarto año de la Licenciatura en danza opción multidisciplinar) y Huapango Veracruzano (cuarto año de la Licenciatura en danza popular mexicana).

Después, estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello bailarán: Otoño en el olvido, Rufina en la memoria y Metáfora de lo precioso… la flor.

Además, el folclor nacional será interpretado por la Escuela Nacional de Danza Folklórica (sones y chilenas representativas de Pinotepa Nacional, Oaxaca), seguirá la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea con la coreografía de Francisco Illescas Todos los niños del mundo, mientras el grupo Con la Juventud al Revés presentará Huellas de ébano.

En baile de salón, Félix Rentería Hernández ofrecerá el programa Del danzón a la salsa 140 años (mambo, son cubano y salsa), y por su parte el flamenco estará representado por la compañía Caña y Candela Pura.

Cirko De Mente actuará Circo Tresoldi, la danza judía contará con la agrupación Anajnu Veatem, y el Centro Cultural del Bosque interpretará tres piezas: Simjateinu, coreografía de Gina Sacal, Y cuando abres tus ojos y Un poco de lo nuestro, ambas de Guillermo Treistman.

Íntimo Tango ofrecerá Chanta cuatro bajo la dirección de Jorge Bartolucci y Elisa Rodríguez, El Ceprodac programó Héroes, de la reconocida coreógrafa mexicana Lidya Romero, y el grupo Smokers bailará el espectáculo Always in the game, de Alejandro Galindo.

El programa conmemorativo cierra con la compañía Asaltodiario interpretando Cuadrilla trabajando, que de acuerdo al INBA “consiste en un asalto escénico que sorprende a las personas en un lugar al aire libre para que puedan cuestionar, replantear y criticar las realidades a través de su arte”.