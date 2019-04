López Obrador somete a “consulta” plan de desarrollo del Istmo; a mano alzada, oaxaqueños lo avalan

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lo volvió a hacer.

En un acto en Oaxaca, solicitó a los asistentes a que, a mano alzada, a forma de “consulta”, decidieran el futuro del desarrollo del Istmo, una de las apuestas del gobierno para dotar de recursos a la zona sur del país.

“Es un plan de desarrollo en el Istmo, como no se ha visto en mucho tiempo”, expuso el tabasqueño a los oaxaqueños presentes en su mitin, quienes con la palma arriba aprobaron el plan del presidente.

“Como aquí estamos en una asamblea y hay de todas las corrientes de pensamiento y de todos los partidos ¿sí o no? Hay diversidad, ¿verdad?. Bueno, ¿Por qué no hacemos aquí una consulta? ¿Por qué no la hacemos? A ver, que levanten la mano los que están en contra que se lleve a cabo el proyecto de Desarrollo del Istmo”, cuestionó.

También te recomendamos Guardia Nacional no afecta principios constitucionales: AMLO

“A ver, que levanten la mano los que estén a favor del proyecto del Istmo. ¿Saben por qué lo estoy haciendo? Porque si no, nos hacen acusaciones infundadas y mucha gente que no tiene información suficiente se va, como se dice coloquialmente, con la finta”.

El mandatario detalló que el plan de desarrollo de la zona conlleva la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, además que se construirá un tren para el transporte de carga y pasajeros entre el Pacífico y el Golfo de México.

“Vamos a crear una zona especial en el Istmo, una zona franca, una zona libre”, precisó, “los que vengan a invertir en el Istmo tendrán como facilidades impuestos bajos, el Impuesto Sobre la Renta bajará a la mitad y el IVA a la mitad”.

El proyecto plantea beneficios para 76 municipios de Oaxaca y Veracruz, según López Obrador.

El presidente se comprometió que en los próximos años los precios de las gasolinas, la luz y el gas bajarán.