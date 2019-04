ONG denuncia simulación de gobiernos municipales y Fiscalía de Morelos para atender feminicidios; registran 44 en 2019

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Los presidentes municipales de los ocho municipios de Morelos que se encuentran en la Alerta de Violencia de Género, “simulan” combatir el maltrato y el abuso contra las mujeres, por ello continúan los feminicidios en la entidad, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).

En lo que va de 2019, según la organización civil, se han registrado 44 asesinatos violentos de mujeres, lo que tiene que ver “con la falta de atención y la aplicación de medidas que marcan la alerta de violencia de género, mientras no haya una coordinación institucional y siga la impunidad, los asesinatos van a continuar, porque el Estado y los municipios tienen una obligación que no están cumpliendo”.

Las fallas también provienen de la Fiscalía General de Justicia, pues no está llevando a cabo las acciones necesarias para garantizar que no haya impunidad en estos crímenes. “Hoy se está incrementando la violencia y si no hay una atención puntual en materia de procuración de justicia, los actores feminicidas siguen actuando con toda la impunidad y libertad”, denunció.

La Secretaría de Gobernación declaró en agosto de 2015 la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de Morelos, a saber, Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Yautepec, Emiliano Zapata, Xochitepec y Puente de Ixtla, sin embargo, hasta el momento la violencia persiste.