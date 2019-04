Sólo adversarios se oponen a proyecto Transístmico, dice AMLO y defiende consulta a mano alzada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consulta en el Istmo de Tehuantepec, para la realización del llamado Corredor Transístmico, fue defendida hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que la mayoría de los habitantes de la región están de acuerdo con sus planes de inversión en la zona.

“Se consultó en la región de acuerdo a las culturas, las etnias, se tienen las actas de las asambleas que, conforme a usos y costumbres, se llevaron a cabo. Entregaremos toda la información, la verdad y yo no digo mentiras porque la mentira es reaccionaria, es del diablo, del demonio, la verdad es revolucionaria, es cristiana para que se polemice más. Para ponerle más salsa…”, expuso.

Ante los señalamientos por la aplicación de un procedimiento de consulta deficiente, en especial por falta de apego a los protocolos de consulta indígena, el mandatario señaló a sus “adversarios” de tergiversar información:

“Los que están en contra son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el Istmo; son los que no quieren que no avancemos, que no hagamos cosas… le están apostando a que nos vaya mal”.

Inclusive, argumentó con lo ocurrido en un mitin ayer en Juchitán, Oaxaca, donde convocó a una votación a mano alzada, según dijo, ante unas 10 mil personas que asistieron a la concentración que calificó de plural.

“¿Cómo no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el Istmo, no sólo para transportar carga, sino también un tren de pasajeros?”, cuestionó, y enumeró otros proyectos del corredor Transístmico y programas sociales a los que, reiteró, sólo sus adversarios se oponen.

Al respecto, hoy orientó su mensaje a poner en duda que alguien se oponga en esa región a los planes de obra pública como el Tren Transístmico, la reactivación de los puertos y refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, tramos carreteros y la implementación de programas sociales.

El mandatario afirmó que daría a conocer las actas de las asambleas que se realizaron en días pasados, con las que según él obtuvo un apoyo mayoritario para el proyecto.