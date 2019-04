“Voy a seguir hablando de los conservadores y de la prensa fifí”, responde AMLO a relator de la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que mantendrá lo que define como “diálogo circular”, fomentando “mensajes de ida y vuelta”, ejerciendo su “derecho de réplica”, en relación a los señalamientos que suele hacer sobre periodistas y medios de comunicación.

En conferencia de prensa, el mandatario respondió así al planteamiento sobre las preocupaciones expuestas por Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las reacciones del mandatario a sus críticos, por considerar que un presidente debe ser prudente y no “avivar ni hostigar” a periodistas y medios porque pone en riesgo su trabajo.

El relator expuso esa y otras consideraciones sobre el estado de la libertad de expresión en el arranque del gobierno lopezobradorista, en una entrevista publicada en la edición 2217 de Proceso, actualmente en circulación.

Al respecto López Obrador sostuvo que existe libertad y no hay límites a la crítica, reiterando sus argumentos sobre el “diálogo circular”, para luego afirmar que es buena la polémica porque “se calumnia en los medios y no tiene el servidor público posibilidad de manifestarse”.

Inclusive, cuestionó que hay medios de comunicación que no cumplen el derecho de réplica y por ello, cuestionó: “entonces ¿por qué no hacer valer la réplica?”.

Añadió que en sus conferencias de prensa –abordadas también por el relator—hay libertad absoluta y que en función de lo que se plantea se toman decisiones, se da a conocer información que en el pasado se ocultaba.

“No es la intención perseguir a nadie, censurar a nadie. Estamos en libertad todos y claro que voy a seguir hablando de los conservadores y de la prensa fifí. No voy a limitarme, actuando con responsabilidad, garantizando el derecho de todos a expresarnos, a manifestarnos, a disentir a la crítica… pero tenemos que tener diálogo para que no haya dos cosas en el periodismo y con todo respeto.

“Que no haya simulación, que no quieran aparecer o aparentar que son independientes, que son objetivos cuando representan, en el caso de Reforma, al movimiento conservador. Esa es una cosa, y decir abiertamente, no confundir”.