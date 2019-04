Con Ricardo Salinas y Carlos Slim hay “discrepancias válidas”, pero buena relación: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una buena relación con el alto empresariado, pero con discrepancias válidas. Así defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador el derecho a disentir de los magnates, pero a coincidir con ellos en combatir la corrupción.

Inclusive, el mandatario dijo que hace una semana se reunió con Carlos Slim, con quien tuvo una conversación en la que hubo coincidencias y discrepancias, pues expuso “él es un hombre de criterio y yo también”.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador respondió que no se sentía agraviado por las consideraciones de Ricardo Salinas Pliego que, en una entrevista con Financial Times, dijo que no creía en la perspectiva de crecimiento que promete el presidente; que acciones como la cancelación del aeropuerto en el lago de Texcoco, generaban incertidumbre entre inversionistas y que el presidente era un populista de izquierda y que su propia función en el “Consejo Asesor Empresarial”, es avalarlo.

“Yo no lo vi como una agresión, si acaso una discrepancia, pero yo las tengo hasta al interior del gobierno”, expresó.

Además, expuso que el acuerdo con la cúpula empresarial debe ser con respeto, en alcanzar acuerdo en la diversidad, y alcanzar acuerdos en lo que considera fundamental, como lo es erradicar la corrupción.

Ejemplificó con los compromisos asumidos por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en cuanto a contribuir a alcanzar un crecimiento de 4% anual, así como a ayudar a sacar de la pobreza a millones de mexicanos, para luego añadir que como en ese caso se puede discrepar en otros temas.

El mandatario saludó ese gesto y concluyó: