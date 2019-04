En una carta, Slim pidió a AMLO que le dejara operar el aeropuerto de Texcoco: Bloomberg

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En octubre pasado, el empresario mexicano Carlos Slim Helú pidió al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que no cancelara el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, e incluso ofreció asumir su construcción si se lo entregaba al sector privado.

De acuerdo con el medio estadunidense Bloomberg, que cita a dos fuentes anónimas, Slim Helú envió una carta personal, escrita de su puño y letra a López Obrador. En ella, le propuso incluir en las operaciones del aeropuerto de Texcoco al de Toluca.

Sin embargo, López Obrador lo ignoró y siguió con su promesa de realizar una consulta ciudadana para que se definiera el futuro del aeropuerto de Texcoco.

El texto publicado por Bloomberg recuerda que el empresario y el político emprendieron proyectos conjuntos y se elogiaron mutuamente en público, sin embargo, la relación cambió repentinamente, y ahora el tabasqueño “es más cercano con otro multimillonario”, Ricardo Salinas Pliego.

“Slim, quien invirtió fuertemente a través de contratos de construcción y un vehículo de financiamiento, recibió un golpe duro, y la nota y la respuesta de López Obrador dan una idea del enfriamiento de una relación aparentemente buena que se remonta a casi dos décadas”, indicó Bloomberg.

Pese a ello, el yerno del empresario, Arturo Elías Ayub, aseguró el viernes pasado que no hay ninguna ruptura entre ambos. “Slim está en total acuerdo con las principales prioridades de López Obrador, como la lucha contra la pobreza, la corrupción y la mejora de la seguridad pública (…) Ambos son creyentes en promover el crecimiento económico a través de la inversión privada y extranjera”, dijo.

Además, según Bloomberg, López Obrador dijo este lunes que: “Acabo de comer hace una semana con él y fue una muy buena conversación, pero no coincidimos en todo. En algunos temas sí en otros no, porque él es un hombre de criterio y yo también. No hay sumisión. No existe eso ya”.