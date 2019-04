Paran labores policías de Michoacán; exigen mejores condiciones laborales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Policías estatales y de al menos nueve municipios de Michoacán pararon laborales y salieron a las calles para protestar por las exiguas condiciones de trabajo que enfrentan y que los colocan en una situación de desventaja frente a la delincuencia común y organizada.

Las manifestaciones, en las que también rechazan un supuesto despido masivo de agentes, ocurrieron en Paracho, Uruapan, Zitácuaro, Nahuatzen, Sevina, Zamora, Jiquilpan, Huetamo y Morelia.

Entre las mejoras laborales que demandan están salario digno, seguro de vida, regularización en el pago de sueldos en Banbajío, uniformes, chalecos, equipo táctico y el alto al hostigamiento en los exámenes.

También pidieron la cabeza del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, José Martín Godoy Castro.

Al respecto, el gobernador Silvano Aureoles afirmó que el último punto no es negociable y que Godoy Castro permanecerá al frente de la policía estatal.

Molesto, añadió: “No puede existir este tipo de desorden en las filas de la policía. Si algunos no entienden, mejor que vayan pensando en cambiarse a la CNTE o algún otro sindicato”.

En su opinión, los policías están mal informados y ofreció revisar las condiciones salariales, el tema de las pensiones de las viudas, un proyecto de vivienda, entre otros puntos.

Además, anunció que no habrá despidos.

Sin embargo, fuentes consultadas al interior de la SSP afirmaron que 500 elementos ya fueron notificados de su despido o de su traslado a zonas de riesgo.

Los manifestantes aseguran que planean despedir hasta mil 200 elementos de la corporación.

“Muchos de mis compañeros tienen de 15 a 27 años siendo agentes de Tránsito, no cuentan con la capacitación para hacer labores preventivas, y no entendemos por qué están mandando a mil 200 al matadero, porque están yendo a zonas en las que ni siquiera pueden entrar los militares ni la Policía Federal o la Marina, por qué mandar a la Policía estatal que no tiene una formación para llevar a cabo estas acciones”, aseguró una fuente bajo condición de anonimato. (Con información de Francisco Castellanos)