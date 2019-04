México, quinto lugar mundial en taquilla para Avengers; recaudan 597.2 mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México se convirtió este fin de semana en el quinto mejor mercado en el mundo para el estreno de la película Avengers: Endgame, con una recaudación de 597.2 millones de pesos entre el 26 y el 28 de abril y una asistencia de 9.1 millones de personas, de acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Con esta cantidad, equivalente a 33.1 millones de dólares, México sólo fue superado por Estados Unidos (350 millones de dólares), China (330.5), Reino Unido (53.8) y Corea del Sur (47.4), de acuerdo con la página Box Office Mojo.

Según este portal, México es uno de los 44 países en los que esta película consiguió la mejor apertura de toda la historia. Hace un año, Avengers: Infinity War recaudó en su primer fin de semana 463 millones de pesos.

La cantidad recaudada en nuestro país por Endgame es mayor a la de países como Australia (30.8 millones de dólares), Alemania (26.9), Brasil (26), Francia (24.2) e Italia (19).

El reporte de taquilla a escala global refleja el furor desatado por el estreno de la última entrega de la saga iniciada con Iron Man en mayo de 2008, con el que la compañía Disney arrancó el llamado Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Avengers: Endgame rompió récord como el mejor estreno tanto en Estados Unidos como a escala global. Los 350 millones de dólares obtenidos a nivel local son 93 millones más que el récord anterior, logrado hace un año por Avengers: Infinity War.

Fuera de la Unión Americana, Endgame obtuvo 859 millones de dólares, 400 millones más que el récord anterior establecido por The Fate of the Furious (Rápidos y furiosos 8). Globalmente el total fue mil 200 millones de dólares, casi el doble de los 640.5 millones de dólares del récord anterior impuesto por Infinity War.

De esta forma, la más reciente producción de los hermanos Anthony y Joe Russo se convirtió en la película que con mayor rapidez alcanzó y superó los mil millones de dólares de recaudación global, lo que lo pone en la ruta de alcanzar y eventualmente superar el récord de taquilla de todos los tiempos que posee Avatar, estrenada en diciembre de 2009, y cuya recaudación global es de 2 mil 787 millones de dólares.

Avengers: Engame rompió récords a pesar de las filtraciones de algunas escenas que desde días antes circularon en redes sociales y de una poco antes vista fiebre de spoilers (revelaciones del contenido de la cinta) que se desató en Facebook y Twitter en las primeras horas del pasado viernes debido a los estrenos de madrugada.

Según Box Office Mojo, las 22 películas del MCU han recaudado a la fecha casi 20 mil millones de dólares en todo el mundo.