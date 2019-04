Anuncian cancelación del 50 aniversario del Festival de Woodstock

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el mes pasado se diera a conocer la programación del 50 aniversario del Festival Woodstock, que incluiría a artistas legendarios como Dead and Company, John Fogerty y Carlos Santana, este día se anunció la cancelación del mismo. ¿Las causas? Problemas con los permisos y la garantía de seguridad tanto para artistas como asistentes.

Según reveló la agencia Amplifi Live de Dentsu Aegis Network, la principal socia e inversora del festival que participó con 30 millones de dólares:

“A pesar de nuestra tremenda inversión de tiempo, esfuerzo y compromiso, no creemos que la producción del festival pueda ser ejecutada como un evento digno de la marca Woodstock, al mismo tiempo que garantice la salud y la seguridad de los artistas, socios y asistentes.

“Como resultado, y luego de una cuidadosa consideración, Amplifi Live de Dentsu Aegis Network, un socio de Woodstock 50, ha decidido cancelar el festival. Tan difícil como es, creemos que ésta es la decisión más prudente para todas las partes involucradas”.

Más tarde revelaron algunos medios estadunidenses –aunque de manera no oficial– que la capacidad del lugar, la preparación del sitio y los problemas con los permisos para el festival fueron las principales causas de la cancelación; la agencia tenía una cláusula en su contrato que daba la opción de cancelar y así lo hicieron.

El festival de Woodstock de 1969 fue un momento importante en la historia de la música y los movimientos sociales, de ahí que el 50 aniversario representara una edición clave para celebrarlo y las fechas anunciadas eran del 16 al 18 de agosto del presente año en Watkins Glen, Nueva York.

La venta de boletos era el pasado 22 de abril a través de compra online, pero al no abrirse la plataforma los fanáticos se cuestionaron en redes sociales la posibilidad de una cancelación.

Come join me on my 50 Year Trip at Woodstock 50! I was there 50 years ago in 1969 and I'm back to celebrate 3 days of Peace, Love, & Music. https://t.co/xUEpAv9oBk pic.twitter.com/XccHns7bca — John Fogerty (@John_Fogerty) March 19, 2019

Los organizadores del festival anunciaron el pasado 19 de marzo una programación de tres días en donde se presentaría los siguientes artistas:

Día 1: The Killers, Miley Cyrus, Santana, The Lumineers, The Raconteurs, Robert Plant, John Fogerty, Nathaniel Rateliff and the Night Sweats, Run the Jewels, The Head and the Heart, Maggie Rogers, Michael Franti & Spearhead, Anderson East, Princess Nokia, John Sebastian.

Día 2: Dead and Company, Chance the Rapper, Black Keys, Sturgill Simpson, Greta Van Fleet, Portugal The Man, Leon Bridges, Gary Clark Jr., Edward Sharpe & The Magnetic Zeroes, Dawes, Margo Price, Country Joe, Rival Sons, Emily King, Soccer Mommy, Taylor Bennett.

Día 3: Jay-Z, Imagine Dragons, Halsey, Cage The Elephant, Brandi Carlile, Janelle Monae, Young The Giant, Courtney Barnett, Common, Vince Staples, Judah and the Lion, Earl Sweatshirt, Boygenius, the Zombies, Canned Heat, Hot Tuna, Pussy Riot, Cherry Glazerr.