Trump: coyotes y cárteles controlan el lado mexicano de la frontera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump arremetió de nuevo contra México hoy, pues aseveró que “los coyotes y los cárteles de la droga tienen un control total del lado mexicano de la frontera sur” y exigió al gobierno mexicano que “erradique” el narcotráfico y detenga el avance de personas migrantes hacia Estados Unidos.

Esta noche, el magnate dejó por unos momentos sus ataques contra los medios, los demócratas y Joe Biden –contra quienes rivalizará el próximo año cuando busque su reelección– y volvió a despotricar contra México desde su cuenta de Twitter, cinco días después de amenazar al gobierno mexicano con enviar “soldados en armas” en la frontera.

“Los coyotes y los cárteles de la droga tienen un control total del lado mexicano de la Frontera Sur. También tienen laboratorios ahí, donde producen drogas para venderlas en Estados Unidos.

“México, uno de los países más peligrosos del mundo, debe erradicar este problema ahora. También (debe) detener la MARCHA (sic) hacia Estados Unidos”, publicó el mandatario estadunidense en sus redes sociales.

The Coyotes and Drug Cartels are in total control of the Mexico side of the Southern Border. They have labs nearby where they make drugs to sell into the U.S. Mexico, one of the most dangerous country’s in the world, must eradicate this problem now. Also, stop the MARCH to U.S.

