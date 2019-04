Guaidó encabeza levantamiento militar en Venezuela y libera a Leopoldo López

BOGOTÁ (apro).- El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó esta mañana a todos los militares del país a sumarse a la rebelión castrense que, según dijo, está en marcha en todo el país para poner fin al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En un mensaje ante miles de seguidores en la Plaza Altamira del este de Caracas, Guaidó aseguró que quedan unos “pocos” militares que, por persecución y acoso, no terminan de dar el paso para desconocer a Maduro.

El autoproclamado mandatario interino, quien es reconocido por medio centenar de países, llamó a los militares que permanecen leales a Maduro a que se alcen contra Maduro, a quien llama “usurpador” y “dictador”, y a que acudan a la Plaza Altamira (conocida también como Plaza Francia) para manifestar su respaldo al movimiento opositor.

Guaidó puntualizó que el movimiento es de carácter “pacífico” y descartó que se trate de un golpe de Estado.

El golpe, dijo, “lo da Maduro en Miraflores (sede del Ejecutivo) al usurpar funciones”.

Antes, en un video que difundió en Twiter para anunciar la Operación Libertad, Guaidó declaró “el inicio del fin de la usurpación”.

En dicho video apareció acompañado de otra figura clave de la oposición: Leopoldo López, quien estaba bajo arresto domiciliario y fue liberado, según escribió él mismo en su cuenta de Twitter, “por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó”.

Màs tarde, casi al mismo tiempo que Guaidó pronunciaba su discurso en el este de Caracas, en las afueras del presidencial Palacio de Miraflores, en el centro de la ciudad, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, el número dos del régimen chavista, llamaba a los seguidores del gobierno a “resistir a este golpe de Estado”.

Cabello dijo ante miles de chavistas congregados en la explanada de Miraflores que los “golpistas” tendrán que responder por sus actos.

Guaidó convocó protestas en todo el país para el 1 de mayo y dijo que con su anuncio de hoy se inicia el movimiento de protesta.

Reacciones

El llamado tuvo eco en decenas de personas y provocó reacciones de líderes políticos a favor y en contra.

Por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo a través de Twitter que estaban “enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores” que promovían un “golpe de Estado” y llamó al pueblo venezolano a “mantenerse en alerta máxima” para “derrotar el intento de golpe”.

En un segundo tuit acusó a la ultraderecha golpista y asesina de sumarse a los militares traidores.

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, fue más allá al señalar:

Acusó en particular a la administración de Donald Trump de estar detrás del intento de golpe de Estado.

Y es que en un tuit el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó el apoyo de su país a la operación actual lanzada por el presidente interino Juan Guaidó. El asesor de Seguridad Nacional de Washington, John Bolton, también expresó a través de Twitter su apoyo a la operación lanzada por Guaidó.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 de abril de 2019