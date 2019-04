AMLO anuncia más austeridad: no comprará vehículos y él autorizará los viajes internacionales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el resto del sexenio no se comprarán vehículos nuevos en el gobierno, e inclusive habrá una supervisión sobre viajes de funcionarios públicos al extranjero que realizará personalmente el presidente de la República. Son algunas de las nuevas medidas de la política de austeridad anunciadas hoy por el presiente Andrés Manuel López Obrador.

“No se van a comprar nuevos ni se van a rentar vehículos en el gobierno en toda la administración. Sólo patrullas, ambulancias, equipos para bomberos, lo que se requiera para Protección Civil, pero no para funcionarios públicos. Se van a reducir al mínimo los viajes al extranjero, van a ser autorizados por el presidente… no va a poder salir del país si no hay autorización y una comisión especial, que lo amerite”, anunció.