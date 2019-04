Mi hijo fue acusado de secuestro con “pruebas sembradas” dice esposa de periodista asesinado

XALAPA, Ver. (apro).- José Adrián Tamayo Blanco, hijo del periodista Pedro Tamayo Rosas –asesinado en Tierra Blanca en julio del 2016- fue declarado culpable del secuestro y posterior asesinato del médico radiólogo Carlos Luna Capetillo, ocurrido en noviembre del 2016.

Sin embargo, Alicia Blanco de Tamayo –viuda del periodista veracruzano y madre de José Adrián Tamayo- asegura que la Fiscalía General del Estado (FGE) “sembró pruebas” a su hijo, y a los otros dos acusados, Juan Carlos García Lara y Juan Adán Cadeza Castro, estos dos últimos expolicías del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) y quienes eran los responsables de las medidas cautelares de la familia Tamayo Blanco.

Tras el asesinato del periodista veracruzano a manos de dos sicarios, la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) le asignó escoltas a la familia para resguardar su vivienda, pues habían sido blanco de amenazas.

En un café de la capital, Blanco de Tamayo y miembros de su familia explicaron que no hay una prueba contundente de que José Adrián Tamayo y los dos policías hayan participado en el secuestro agravado de Carlos Luna y su posterior asesinato.

“Derivado del asesinato de mi esposo, Pedro Tamayo, hemos sido víctimas sistemáticas del acoso de Policías Ministeriales y de empleados de la Fiscalía, quienes desde el 2016 nos vienen presionando para que retiremos la denuncia en contra de quienes creemos que mataron a mi esposo; lo de la detención de José Adrián se da en el contexto de intimidación y amenaza, incluso me mandaron enviados de la Fiscalía, para que yo me hiciera responsable (sic), me incriminara de ese secuestro y posterior homicidio”, afirmó.