Existe retroceso democrático por “avasallamiento” de Morena en el Congreso: PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN), la principal fuerza de oposición en México, afirmó que existe un retroceso democrático en el país por el “avasallamiento” de Morena en el Congreso, cuyo periodo legislativo que hoy concluye es “desesperanzador y oscuro”, porque no se respetaron las leyes ni hubo división de poderes.

“Con este cierre de periodo de sesiones se vive un momento de retroceso democrático en México. Durante estos meses no se respetaron leyes, no hubo una real división de podres, al contrario, un avasallamiento de Morena buscando imponer sus intereses y sus nombramientos”, expresó el presidente del PAN, Marko Cortés.

Entre los agravios que dejó este periodo legislativo, denunció, están la eliminación de recursos para las estancias infantiles; la negativa a los padres de familia para acompañar a sus hijos con cáncer; la cancelación del programa para la atención de mujeres víctimas de la violencia, así como la desaparecieron el Fondo de Promoción Turística y el Fondo de Atención a Migrantes.

En un pronunciamiento en la sede nacional de su partido, Cortés también denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador interviene en el proceso electoral de Baja California para apoyar al candidato de Morena a gobernador, Jaime Bonilla, por lo que exigió que saque las manos de la elección.

“Nosotros le exigimos al presidente López Obrador que saque las manos del proceso de Baja California y que instruya a su gobierno a que haga lo mismo. No podemos aceptar una elección de Estado, él ha hablado de libertad y de respetar y no respeta y no genera la certidumbre para que de forma libre los bajacalifornianos puedan decidir”, acusó Cortés.

Entre las anomalías denunciadas por el dirigente panista se encuentra la reunión que sostuvo López Obrador con Bonilla, el 27 de marzo, en día hábil, para respaldarlo y el ofrecimiento de los programas sociales al candidato de Morena por parte el destituido delegado federal de Financiera Rural, Salomón Faz.