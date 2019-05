BC: CTM apoya a candidatos de Juntos Haremos Historia y CNOP rompe con el PRI

ENSENADA, B.C. (apro).- En otro hecho político sin precedente en Baja California, la priista Confederación de Trabajadores de México (CTM) dio su apoyo total y público a los candidatos a la gubernatura, alcaldías y diputaciones de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California.

Y lo hizo en la tradicional marcha del Día del Trabajo en Tijuana, donde su perpetuo dirigente, Eligio Valencia Roque, dueño de la empresa y sindicato del periódico El Mexicano, desfiló “codo a codo” con los candidatos de Morena a la gubernatura y a la presidencia municipal, Jaime Bonilla Valdez y Arturo González Cruz, respectivamente.

El inusitado acto ya tuvo respuesta de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

David Ruvalcaba Flores, dirigente priista en Baja California, calificó de “una burla y una traición” lo hecho por Valencia Roque y su hijo Eligio Valencia López, actual director de El Mexicano y aspirante a delegado del Infonavit en el estado.

En rueda de prensa también anunció que informó “de inmediato” a la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y a Carlos Aceves del Olmo, líder máximo de la CTM, lo que sucedió en Tijuana “para que ambos tomen las medidas conducentes ante el apoyo de los Valencia a Morena.”

Sobre la acción de los Valencia y cientos de cetemistas, puntualizó que en la marcha lanzaron decenas de consignas a favor de Bonilla, González Cruz y Morena.

“Era algo que ya se veía venir. Era un secreto a voces que desde hace meses tanto Eligio como su hijo, Valencia López, vienen trabajando a favor de Morena a cambio de una delegación federal para el regidor con licencia (el hijo del dirigente estatal de la CTM).”

La crisis del PRI en el estado subió de tono la tarde de este miércoles, cuando vino la respuesta a David Ruvalcaba. En una asamblea extraordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) de Baja California se tomaron tres acuerdos:

1. Desconocer al dirigente estatal del PRI, David Ruvalcaba Flores; 2. Pedir al Comité Ejecutivo Nacional de su partido que se le retire de la lista como candidato plurinominal; 3. No apoyar a los aspirantes a la gubernatura, alcaldías, diputados y regidores del Revolucionario Institucional.

Jesús García Castro, dirigente estatal de la CNOP en el estado, dijo contar con el apoyo de la encargada de despacho de la Secretaría del Comité Ejecutivo Nacional de la CNOP, Viviana C. Mondragón.

De igual manera, sostuvo que se resolvió no apoyar a los candidatos de su partido porque “todos apoyaron al candidato a la gubernatura del PRI, Enrique Acosta Fregoso, en su petición de expulsar a integrantes de la organización priista”, entre ellos Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, “con muchos años de militancia y trayectoria política”.

El cenopista se refería a la decisión de David Ruvalcaba y Acosta Fregoso de expulsar de sus filas, el pasado 23 de abril, a 19 de sus más representativos integrantes en Baja California, entre ellos el exgobernador Xicoténcatl Leyva Mortera; el exsenador Fernando Castro Trenti; la expresidenta estatal del partido, Nancy Sánchez Arredondo; el presidente municipal de Ensenada en funciones, Marco Antonio Novelo Osuna, y el secretario general de la CTM en el municipio de Playas de Rosarito, Alfredo Amaro Mata.

Ello porque, afirmaron los priistas, “trabajaron abierta o veladamente a favor de los candidatos a gobernador, alcalde y diputados de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California.”

Por su parte, Jaime Bonilla Valdez afirmó que su participación en la marcha al lado de Valencia y los cetemistas fue en respuesta a una invitación que le hicieron las centrales obreras CTM, CROC y CNOP para que participara con ellos.

“Me invitaron y yo no desaprovecho ninguna invitación”, dijo el único candidato que no atendió a la invitación reiterada del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEBC) de participar en el primer debate oficial entre los seis aspirantes a la gubernatura de Baja California, al que finalmente no asistió el pasado domingo 26 de abril en Tijuana.

“Todos los que quieran ver el cambio como algo positivo, son bienvenidos (…) Desde la Presidencia del país hasta las presidencias municipales respaldamos al sector obrero. Esto es un hecho”, dijo a la prensa, sin responder a otras preguntas de los periodistas, porque se retiró apresurado de la manifestación en compañía del delegado especial de Morena en Baja California, Leonel Godoy Rangel, quien también marchó con los cetemistas.