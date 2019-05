Tribunal de Caracas pide la detención de Leopoldo López

CARACAS (apro). – Un tribunal de Caracas revocó la medida de arresto domiciliario al líder opositor Leopoldo López, “por violarla flagrantemente” y ordenó detenerlo nuevamente y trasladarlo a la prisión militar de Ramo Verde en el estado Miranda.

López, quien se encuentra en la residencia del embajador español en la capital de Venezuela, fue liberado este martes 30 de abril por un indulto del autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó.

Tribunal de Caracas libra orden de aprehensión contra Leopoldo López https://t.co/cAW4pzI9IN pic.twitter.com/l6EFCgD4ot — TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) May 2, 2019

También te recomendamos Leopoldo López dice haberse reunido con generales; anticipa más acciones militares

“El juzgado en su decisión libra orden de aprehensión dirigida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en contra del ciudadano Leopoldo López”, dice una nota de prensa difundida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro.

En la misiva se señala que el líder del partido Voluntad Popular (VP) debe continuar con su condena de 13 años de prisión -de los cuales ha cumplido cinco años, dos meses y doce días en la cárcel de Ramo Verde donde estuvo recluido hasta mediados de 2017.

Del mismo modo se indica que López violó la condición de declarar en medios de comunicación masivos demostrando con ello “la no sujeción a las medidas”.

Leopoldo López: “No le tengo miedo a la cárcel”

Del otro lado, en declaraciones a la prensa desde la Embajada de España, Leopoldo López dijo que está en “condición de huésped y así me voy a mantener. No estoy en mi casa porque me buscarían llevar nuevamente a Ramo Verde”.

El dirigente político reveló que tuvo que trabajar en silencio, incluso con reuniones con miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y que Nicolás Maduro no quería que su voz fuera escuchada.

“En tres semanas me reuní con comandantes, generales, componentes de cuerpos policiales para lograr el cese de la usurpación”.

Afirmó que “va a venir más movimiento en el sector militar” y que “hay más de 55 países en el mundo que reconocen a Juan Guaidó como presidente. Yo no he estado ni un solo día inactivo. Estoy convencido de que nosotros vamos a lograr el cese de la usurpación”.

VIDEO | @leopoldolopez: “No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo a la dictadura” #2M pic.twitter.com/94MlSKC6ye — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) May 2, 2019

“El 30 de abril comenzamos a derrotar el principal enemigo que ha impedido que la fuerza armada actúe de la mano del pueblo, que es el miedo. El día 30 de abril un grupo importante de mujeres y hombres dejaron a un lado el miedo. Dejaron a un lado la intimidación y el chantaje y asumieron una posición de declararse a favor de la Constitución y en reconocimiento de nuestro presidente Juan Guaidó”, dijo López.