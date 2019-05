Le vamos a ganar en sus pronósticos a la OCDE y a Banxico: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno le va a ganar a los pronósticos de la OCDE y el Banco de México (Banxico) que estiman que el país crecerá por debajo del 2% durante 2019.

Ayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo la proyección de crecimiento para México de 2% a alrededor de 1.6% para este año, y lo fijó en 2% en 2020, ante un escenario de desaceleración mundial.

“Estoy contento: ‘que no vamos a crecer al 2% dicen ayer que al 1.5%’, todavía no termina el año, vamos a esperar. Ya tenemos una apuesta: les vamos a ganar en sus pronósticos y les vamos a ganar porque hay una variable, como ellos dicen en su lenguaje tecnocrático, que ahora nos ayuda mucho, ya no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban”, afirmó el presidente.