Avión cae a río en EU con 136 pasajeros; no hubo víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un avión comercial que transportaba a 136 pasajeros cayó el viernes en el río Saint Johns, cerca de Jacksonville, Florida, sin que hasta el momento se reportaran víctimas fatales.

De acuerdo con medios estadundenses, equipos de emergencia atendieron el accidente del Boeing 737-800 de Miami Air International, matrícula N732MA

Los primeros reportes indicaban que la aeronave transportaba a efectivos militares del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Había despegado de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo y el percance ocurrió durante el aterrizaje en Jacksonville, Florida.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019