Hoy hace 40 años, la Dama de Hierro inspiró el Día de Star Wars 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Recordada por su conservadurismo económico, Margaret Thatcher no atrae buenos recuerdos entre los británicos que sufrieron desempleo y otras consecuencias severas de su gobierno. Sin embargo, paradójicamente, la Dama de Hierro inspiró una de las festividades más simpáticas surgidas en la era de las redes sociales.

El 4 de mayo de 1979, Thatcher asumió como primera ministra del Reino Unido. Ese día, de acuerdo con Alan Arnold, autor del libro Once Upon a Galaxy: A Journal of the Making of The Empire Strikes Back, un anuncio de media página en el periódico London Evening News, presuntamente pagado por el Partido Conservador, le dio la bienvenida con el mensaje “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”.

Se trata de un juego de palabras intraducible al español en el que la pronunciación de la fecha “Cuatro de Mayo” en inglés se asemeja a la de la frase “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe), una de las más célebres de Star Wars (La guerra de las galaxias), película de George Lucas estrenada en Estados Unidos dos años antes, y que dio inicio a uno de los fenómenos de la cultura de masas más lucrativos de la historia.

La frase “May the force be with you”, pronunciada así en la película por el ficticio general galáctico Jan Dodonna, combinada con la felicitación a Margaret Thatcher, dio lugar a una festividad no-oficial alimentada por los fans más apasionados de esa saga, y que terminó siendo auspiciada por The Walt Disney Company, dueña actual de la franquicia cinematográfica.

Así, al menos desde 2008, desde redes sociales comenzó a convocarse a una celebración cada 4 de mayo. Uno de los primeros registros aparece en un grupo de Facebook llamado Luke Skywalker Day, en honor a uno de los héroes principales de la saga, y en el que aparece una publicación fechada el 30 de abril de ese año con la frase “May the 4th”.

Sin embargo, la que se proclama como la primera celebración del Star Wars Day es la convocada para el 4 de mayo de 2011 en un cine de Toronto, Canadá, que consistió básicamente en un concurso de disfraces pero que dio a cualquier ocurrencia con la que los fanáticos pudieran rendir culto a sus héroes. Este año nuevamente han llamado desde su página de Facebook a celebrarla.

Desde entonces, cada año los hashtags #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay se convierten en tendencias dominantes y aglutinan una conmemoración inundada de chistes, memes y fotografías de cosplayers.

De hecho, la página oficial de Disney anunció que, como parte de la celebración, habrá descuentos, regalos y promociones en videojuegos alusivos a La Guerra de las Galaxias en teléfonos, computadoras y consolas.

Now this is p̶o̶d̶r̶a̶c̶i̶n̶g̶ gaming. Celebrate #StarWarsDay with deals on modern favorites and classic Star Wars games: https://t.co/O5CmyXL6f9 #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/krVlRDrtps — Star Wars (@starwars) May 4, 2019

Sin embargo, el festejo de este año ya se vio empañado con el anuncio de la muerte del actor Peter Mayhew, quien interpretó a Chewbacca en las primeras tres películas de la saga.