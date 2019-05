Youtuber de ultraderecha, entre los “amigos” eliminados de Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Laura Loomer, activista estadunidense próxima a cumplir 26 años, cuenta con un canal en YouTube con casi 60 mil seguidores en el que se llama a sí misma “periodista independiente”, y el cual recibe a sus visitantes con su producción más exitosa, titulada “El Muro de Nancy Pelosi”.

Publicado el pasado 23 de enero, el video de 18 minutos muestra a Laura Loomer hacerse “amiga” de tres inmigrantes supuestamente indocumentados: uno dijo ser de Oaxaca, otro de Michoacán y un tercero de Guatemala. Con ellos intenta conversar en un muy defectuoso español.

Con música de fondo de guitarra y de banda sinaloense, se observa a Loomer y a sus tres “amigos” llevar una carpa con la leyenda “inmoralidad” escrita con pintura roja, al jardín de la casa de la congresista demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el condado de Napa, California.

Con ese “performance”, Loomer pretendió establecer en la propiedad de Pelosi un “santuario” para inmigrantes, como una forma de ridiculizar la oposición de la legisladora al muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump.

“Nancy es una demócrata muy rica, y ella cree que todos son bienvenidos aquí, y que el santuario es un derecho humano”, dijo Loomer, quien trasmitió en su momento esa escena en vivo cuatro días antes a través de la red Periscope de Twitter.

En el video se ve a los “migrantes” corear el nombre de Nancy y brindar con Coca Cola antes de intentar entrar a la casa de la legisladora.

El periodista del sitio Daily Beast, Will Sommer, atestiguó cómo Loomer brinca la cerca de piedra que protege el jardín de Pelosi alegando que no violaba la ley pues no había letreros que se lo prohibieran (otra obvia forma de satirizar el discurso demócrata).

Right-wing activist Laura Loomer, last seen chaining herself to Twitter HQ, has jumped the fence at Nancy Pelosi's Napa home and set up a tent protesting immigration. Now she's chanting "Nancy, Nancy!" pic.twitter.com/Te4W2Ut6Pa

— Will Sommer (@willsommer) January 14, 2019