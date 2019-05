Celebración para fans de Star Wars por el 4 de Mayo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El May the fourth be with you, que se celebra cada año el 4 de Mayo como el «Día de Star Wars» en semejanza de la frase “Que la fuerza te acompañe” —línea con la que se identifica a la saga cinematográfica de Star Wars (La guerra de las galaxias), este sábado en el Barrio Alameda de la Alameda Central en el Centro Histórico, el Unboxing Toy Convention organizó un encuentro con clubes de fans en donde habrá charlas, talleres, expertos en coleccionismo (como el mexicano Mad Hunter, uno de los grandes coleccionistas nacionales), ilustradores y hasta una exposición a escala por parte de Lego Club Mexico RLug con diversas actividades a lo largo de la tarde en torno a la saga de “La Guerra de las Galaxias”. Además de que en ese mismo sitio habrá venta, compra e intercambio de piezas, pues la zona es conocida por coleccionistas como una de las más céntricas para la búsqueda de coleccionables. La entrada es libre y el metro más cercano es la estación Hidalgo.

Rock duro en Domination 2019 este sábado

Estas son las bandas para ver durante el cierre del Festival Domination el sábado 4 de abril, a partir de las 13:30 horas, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, destacando aquí los horarios específicos de algunas de ellas: Driven (de las 13:40 a las 14:20 horas); Dolores de Huevos, Glass Mind, Nuclear Chaos, Amigo The Devil (14:50 a 15:30); Obesity, Khemms, Muluc Paxx (15:20 a 16:00); Iden Gakusha, Animal as Leaders, Alestorm (16:00 a 16:40); So This is Suffering (16:20 a 17:00); Voltax, Trivium, Unearth, The Black Dahlia Murder (17:20 a 18:10); Cerberus, Ratt, Converge, Thrice (18:30 a 19:00); Alien Weaponry, Apocalyptica (19:00 a 20:20); Satyricon (19:40 a 20:40); Dead Kennedys, Here Comes the Krakken, Dream Theater (20:20 a 21:50); Lamb of God (21:10 a 22:10); y Alice Cooper (21:50 a morir). Información completa en: https://domination.com.mx/horarios/



La comedia palatina del Siglo de oro español, El perro hortelano, escrita por Lope de Vega (1562-1635) acaba de iniciar temporada recién inició temporada con la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, bajo la dirección escénica de Angélica Rogel, quien considera un reto montar en pleno siglo XXI una pieza del XVIII pues requiere de reconocer el lenguaje y entender el significado de lo que el autor escribió. Sin embargo, considera que hay temas, como las clases sociales y las relaciones amorosas que no cambian con las épocas. La obra se presenta en una temporada hasta el próximo 9 de julio en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Río Churubusco 79, esquina calzada de Tlalpan, colonia Country Club, estaciones del metro Ermita y General Anaya. Funciones jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados 19:00 horas y domingos 18:00 horas. Se permite la entrada a partir de los 12 años.

La dinastía Nandayapa, que ha construido su expresión artística a partir de la marimba tradicional chiapaneca que aprendieron de su padre y para algunos su abuelo, Zeferino Nandayapa, presenta un espectáculo con tradiciones mexicanas, regionales y costumbres mestizas, narradas a través de la música, la danza y la actuación en el cual el público podrá apreciar además indumentarias típicas, diversas etapas culturales y el legado de las comunidades indígenas de México. El espectáculo de Mario Nandayapa Quartet, que contará con la participación de la compañía de Danza Tsocoy-Etzé, se realizará esté domingo 5 a las 17:45 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, localizado en la calle de Donceles 36, Centro Histórico, Metro Allende.

Internacional Punkytud Fest 3, en Papalotla

Si bien este festival se lleva a cabo durante tres días (del viernes 3 al domingo 5) en el Centro Vacacional Hacienda Los Morales de Papalotla, Estado de México, el punk es un género tan gustado por la chaviza nacional que resulta imposible pasarlo inadvertido. Vendrán bandas de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y la República Mexicana. Hay un escenario para acampar, el “Sé tu mismx” (sic); pero el escenario principal se denomina “El de la memoria de nuestros caídos” por los organizadores, “en recuerdo de la fuerte represión que sufrieron los compañeros de Atenco con la entrada de la policía federal al pueblo”. Las agrupaciones punk son bastantes, por lo cual remitimos a nuestros lectores al sitio oficial del festejo https://punkytud.info/ .

Cine Mexicano: “Nadie sabrá nunca”

Jesús Torres Torres escribe y dirige esta historia, donde actúan Adriana Paz, Jorge A. Jiménez, David Medel, Luciano Martínez, Arcelia Ramírez, Manuel Ojeda, Ofelia Medina y Sylvia Pasquel. Es un drama rural, ubicado en los años 70. Ahí, Lucía y su pequeño hijo Braulio se entretienen escuchando radionovelas y ven películas de vaqueros. Ella anhela una vida mejor en la Ciudad de México, ambición a la que Rigoberto, su marido, se opone. Una noche, madre e hijo, dejan entrar a la casa a un desconocido forastero que tiene la apariencia de los héroes de los westerns que les gustan. La cinta muestra la crisis del campo desde entonces, el machismo y la situación de la mujer. Además presenta escenas en blanco y negro y a color. La trama está muy bien construida. Cineteca Nacional. Sala 7, sábado y domingo a las 16:15 y 20:30 horas.

“Witkin y Witkin: Un fotógrafo y un pintor”

Es el más reciente filme de la inglesa-mexicana Trisha Ziff sobre una pareja de hermanos y artistas muy singulares. Ella ha explorado con personajes muy interesantes. Dicha exploración inició propiamente desde su primer largometraje, Chevolution (2008), y ha continuado a lo largo de sus siguientes trabajos: La maleta mexicana (2011) y El hombre que vio demasiado (2015), este último enfocado en el perfil e historia de vida de un legendario fotógrafo de nota roja (Enrique Metinides “El Niño”), quién durante las décadas de los cincuenta a los setenta, registró con su cámara toda serie de incidentes policíacos, asesinatos, desastres o accidentes de varios tipos, los cuales ocuparon las páginas principales de los tabloides de esos años.

Con Witkin y Witkin: Un fotógrafo y un pintor, Ziff se acerca de nueva cuenta a dos artistas cuyas historias y anécdotas son tan sorprendentes como su arte mismo: el fotógrafo Joel-Peter Witkin y su hermano, el pintor Jerome Witkin. Desde su primer respiro de vida, los destinos de Joel-Peter y Jerome estaban unidos, ya que fueron hermanos gemelos y se criaron como tales. Sin embargo (y como el documental revela), conforme fueron creciendo un abismo empezó a distanciarlos, y al pasar de la adolescencia a la edad adulta, desarrollaron intereses e inclinaciones particulares, lo que a la postre los llevaría a separarse e incluso mudarse a vivir a ciudades distintas, llevando así carreras (y existencias) desentendidas uno del otro, sin aparentemente nada en común que los uniese.

Y mientras uno se dedicó a la pintura, el otro desarrolló una carrera como fotógrafo. Este filme lo distribuye Artegios y es estrenado en diversas salas de las cadenas exhibidoras Cinépolis y Cinemex, así como en la Cineteca Nacional.