Bruno Marioni se despide de todos en Pumas, menos del presidente Ares de Parga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El argentino Bruno Marioni, exentrenador de los Pumas de la UNAM, expresó su agradecimiento al rector Enrique Graue por la invitación de dirigir al equipo universitario.

En Twitter, el entrenador extendió su gratitud a la afición universitaria, e incluso al plantel de jugadores, al equipo de médicos, utileros, masajistas, fisioterapeutas, secretario técnico, área de inteligencia deportiva, área de prensa, responsabilidad social, a Leandro Augusto y Andrés Lilini, director de fuerzas básicas.

Sin embargo, Marioni omitió el nombre y el cargo del presidente del Patronato de los Pumas, Rodrigo Ares de Parga.

“Agradecí a las personas que realmente apoyaron el proyecto y me han demostrado su afecto y cariño”, aclaró, después, Marioni en entrevista con la cadena ESPN.

Además, el argentino aseguró que cuando firmó contrato con los Pumas, en la jornada 5 del torneo, ya sabía que la primera opción del conjunto universitario era el español Miguel González, “Míchel”, fichado la semana anterior.

“Entiendo que las decisiones las toma el presidente (Rodrigo Ares de Parga). Como a los 30 minutos del Tigres-Monterrey de la Liguilla, me llamó por teléfono Chucho Ramírez -presidente deportivo- y me comunicó que había decidido que no continuara en el equipo”, relató Marioni.