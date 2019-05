Un funcionario debe ser perseverante y no rendirse: AMLO tras renuncia de Germán Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuidadoso al expresar su opinión respecto a la renuncia de Germán Martínez Cazares a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que sus adversarios “se queden con las ganas” de verlo pelear con integrantes de su gobierno, el presidente dio un raspón al expanista al señalar que un servidor público debe ser perseverante y no rendirse.

Y recomendó a los servidores públicos seguir los pasos de Benito Juárez cuya perseverancia “llevó a la restauración de la República”.

Cuestionado nuevamente sobre la carta de renuncia que hizo pública Martínez Cazares, el mandatario reiteró que respeta su opinión, pero no la comparte.

Luego, sin mencionar a Martínez Cazares deslizó:

Y se puso él mismo como ejemplo al señalar que en 2006, cuando buscaba por primera vez la presidencia, “los conservadores” implementaron toda una campaña de desprestigio en su contra.

De manera reiterada se negó a opinar sobre los argumentos esgrimidos por Martínez Cazares en su renuncia quien acusó “injerencia perniciosa” de funcionarios de Hacienda en el IMSS, y señaló que el control excesivo del gasto afecta la operación de la institución.

“No, no, no, no voy, dije, a polemizar porque si no eso es lo que van a encabezar (…) No, yo no voy a cucar a nadie, nada más estamos hablando aquí de que un buen servidor público pone por encima la justicia y no se rinde, prohibido rendirse cuando se trata de la justicia”, reiteró.