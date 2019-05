María Novaro, directora del Imcine, y su salida de Cannes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Festival Internacional de Cine de Cannes inició el pasado 14 del mes en curso, y María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), quien se encontraba en dicho encuentro, regresó de improviso a México, sin cumplir con sus 75 citas ya agendadas en dicho encuentro fílmico europeo, el cual finalizará este 25.

Mientras varios mexicanos han participado con éxito en esta 72 edición del Festival, como Gael García Bernal, quien fue a presentar su segundo largometraje como director, Chicuarotes, acompañado de Diego Luna; Alejandro G. Iñárritu, presidente del jurado de la competencia oficial, recibió, de Franck Riester, ministro de Cultura de Francia, el título de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras, y Alfonso Cuarón presentó la restauración del clásico El resplandor, de Stanley Kubrick, acompañado por su hija Tess Bu, en México varias notas informativas causaron polémica del retorno de Novaro.

Según “fuentes cercanas al Imcine”, la cineasta regresó al país “por no solicitar el permiso a tiempo” para asistir a Cannes. El Sol de México publicó que un entrevistado, sin revelar el nombre, dijo:

“Cuando se dieron cuenta que estar en este festival, también era parte de esta limitante del actual gobierno de austeridad, y que tenían que preguntar primero si deberían ir o no, fue donde se vieron en problemas, porque se argumentó que no se veía bien que estuvieran de comisión allá”.

La corresponsal de Proceso en Francia, Anne Marie Mergier, confirmó con fuentes, que no desean revelar su identidad, que estuvieron en contacto con la delegación mexicana cuando Novaro debió regresarse. Destacaron que el aviso a la realizadora fue abrupto y la sacó completamente de onda. Lo acató, pues no le quedó de otra y cuidó no comentar nada para no complicar la situación y pidió la máxima discreción a la gente que la rodeaba. Entre sus pendientes destaca una entrevista que tendría con Pierre Lescure, presidente del Festival, y que atenderá el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo. Ese hecho fue mal visto en Cannes sobre todo cuando se corrió el rumor que ella se fue por problemas de presupuesto. A Lescure le sorprendió el hecho.

En México, se confirmó que el coctel que organiza Imcine cada año en Cannes si se efectuó, incluso hay fotos en Facebook, donde acudieron Daniela Michel, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, y varios directores y directoras de cine del país. Viajaron con Novaro, el coordinador general, José Miguel Ibargüengoitia; la directora de promoción cultural cinematográfica, Fernanda Río, y la responsable del área internacional, Ángela Guerrero.

En el Mercado de Películas (Marché du Film), esta instancia gubernamental puso un stand, que por ahora atienden Ibargüengoitia, Río y Guerrero.

Este medio informativo le envío un e mail a Novaro y Lucía Miranda, subdirectora de Divulgación y Medios del Imcine, para charlar con la realizadora de Danzón, Sin dejar huella y Las buenas hierbas de por qué dejó Cannes, y la segunda escribió:

“Confirmo de enterada ante tu correo. Por el momento no estamos emitiendo declaraciones”.

Cada año una delegación de Imcine se encarga en el Mercado de Películas de promover y establecer acuerdos para co-producción, post-producción o venta de derechos de películas mexicanas, bajo la marca Cinema México, si fueron apoyadas por instancias públicas, pero la mayoría de los largometrajes son independientes y los productores o directores van a Cannes sin la ayuda de Imcine.