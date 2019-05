Lo de Bellas Artes “es la misma simulación de siempre”, acusa historiador

CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- “Lo que están haciendo es mentir, sabían todo, estaba en el programa de mano, había gente afuera de Bellas Artes esperando una proyección, decir que no es seguir mintiendo”, afirma el historiador Felipe Echenique sobre el acto del “El Guardián del Espejo”, realizado en el Palacio de Bellas Artes el pasado 15 de mayo.

Lo anterior tras la conferencia matutina de este día en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio voz a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura (SC), para precisar la información en torno a dicho evento.

Durante la conferencia de ayer, López Obrador pidió tolerancia e incluso consideró que quizá se requería una disculpa pública; sin embargo, durante la breve participación de Frausto esta mañana, más que una disculpa la secretaria reafirmó la información otorgada por la SC la semana pasada. Ante el micrófono dijo:

“En el caso del Palacio de Bellas Artes fue solicitado en tiempo y forma por el senador Rogelio Zamora Guzmán un acto para una representación artística y musical. Se revisó conforme al reglamento del Palacio de Bellas Artes y a la Ley General de Bienes Nacionales y, como indican las reglas el INBAL, se verificó la calidad artística del programa, tanto lo que corresponde a ejecutantes como la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina. Una vez cumplido el protocolo se celebró el convenio con el senador, donde no existe ninguna solicitud para utilizar el Palacio de Bellas Artes para un evento de carácter religioso.

“No se realizó un evento de esta categoría, se llevó a cabo el concierto como fue planeado. El senador solicitó previo al evento poder otorgar, realizar un homenaje al señor Naásor Joaquín García, representante de la Iglesia de la Luz del Mundo, mismo que fue negado de conformidad con la reglamentación del PBA y en conformidad con los organizadores. Repito, no hubo ningún homenaje religioso de culto alguno”.

Y también refirió que, tras lo anterior, dio instrucciones a Lucina Jiménez, titular del INBA, para suspender todos los eventos privados hasta que no se tengan todos los protocolos y reglamentos revisados, y actualizarlos en caso de ser necesario.

Sin embargo, tras la conferencia de ayer, diversos intelectuales y artistas siguieron manifestando su descalificación a través de redes sociales ante la realización de “El Guardián del Espejo” como un acto de corte religioso del que las autoridades tenían pleno conocimiento, y demandaron a López Obrador no confundir la tolerancia.

Tal es el caso del investigador del INAH, Felipe Echenique, quien expresó:

“Lo que están haciendo es mentir, sabían todo, estaba en el programa de mano, según reportaron varios compañeros trabajadores, queda claro por testimonios que sabían de qué se trataba, estaba planeado porque incluso había gente afuera de Bellas Artes esperando una proyección. Decir que no es seguir mintiendo.

“Realmente me parece que para muchos no sólo es decepcionante, sino la misma simulación de siempre. No conocen el reglamento y ante las consecuencias tratan de justificarse. El que se sostengan y que el presidente sostenga a esas personas es parte de esa simulación e impunidad, no hay justificación, salir a insistir me parece una muy poca vergüenza”.

Y finalizó:

“De la misma manera en que los museos del INAH no son espacios para actos privados, tampoco lo es el Palacio de Bellas Artes. El país debe tener un presupuesto para ellos porque son un instrumento educativo que sirve a la sociedad, no tienen por qué ganarse un sustento adicional”.