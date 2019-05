Siri, Alexa y Cortana refuerzan estereotipos sexistas: Unesco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los asistentes digitales Siri de Apple, Alexa de Amazon y Cortana de Microsoft refuerzan los prejuicios de género y normalizan el acoso sexista, señala un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El informe titulado “I’d blush if I could: closing gender divides in digital skills though education” (“Me ruborizaría si pudiera: cerrando la brecha de género en herramientas digitales mediante la educación”) documenta cómo estos servicios integrados a dispositivos electrónicos fortalecen estereotipos mediante la aceptación del abuso verbal.

La programación de estos asistentes, explica, convierte a las mujeres en el rostro de las fallas y errores que resultan de las limitaciones de hardware y software diseñados predominantemente por hombres.

En su mayoría, estos asistentes tienen voz y personalidad femenina y están programados para ser sumisos y serviles, así como para responder de forma cortés a insultos, destaca el estudio.

Un ejemplo es Siri, asistente para usuarios de dispositivos de Apple como los teléfonos iPhone, las tablets iPad y las computadoras Mac, que llegó a estar programada para responder a los usuarios que la llamaban “slut” (“puta”): “Me ruborizará si pudiera”. A la misma palabra, Alexa responde: “Bueno, gracias por la retroalimentación”.

Los asistentes de voz representan casi una quinta parte de todas las búsquedas en internet, señaló el informe, que señala que estas funciones pueden tener un impacto cultural significativo. Considera que su feminización puede ayudar a que los sesgos de género se afiancen y propaguen.

“El mundo debe prestar mucha más atención a cómo, cuándo y si las tecnologías de inteligencia artificial tienen género y, lo que es más importante, quién lo define”, dijo Saniye Gulser Corat, directora de la Unesco para la igualdad de género, en un comunicado publicado en el portal de la organización.

