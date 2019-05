 “Ni en sueños”: La política de la honestidad y la igualdad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dirigda por Jonathan Levine, la cinta Ni en sueños (Long Shot, EU-2019) es una comedia romántica un poco boba en la superficie, y en ocasiones hasta simplona, pero con ciertos toques políticos interesantes sobre temas como la igualdad, la ecología y el cabildeo, que la convierten en una comedia efectiva.

La historia estelarizada por Seth Rogen y Charlize Theron gira en torno a dos figuras. Por un lado, tenemos a un periodista intrépido llamado Fled Flarsky (Rogen), cuyo principal compromiso es con la verdad. Sus valores son tan rígidos que puede llegar a tomar la decisión que tiene más que ver con su falta de madurez que con una ética profesional. Su “look” es el de un sujeto desaliñado a quien no le importa el qué dirán.

