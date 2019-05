Desabasto de medicamentos era peor antes, pero ahora se ventila: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el país “sí hay desabasto de medicamentos”, aunque aclaró que antes estaba peor.

La diferencia, dijo, es que ahora “se está ventilando” el tema.

Durante su tradicional conferencia matutina y ante la exposición de que en la mayoría de los estados se reporta falta de medicamentos, el mandatario federal aceptó:

“Sí, hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora, con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, se está ventilando este asunto. Antes no se decía nada”.

Según explicó, el desabasto no se debe a que no se estén comprando medicamentos, sino que se están revisando las empresas que surten para que no haya actos de corrupción.

Además, negó que haya despidos en el ramo y culpó al “hampa del periodismo” de hacerle ese tipo de “propaganda” para dañar a su gobierno.

El presidente recordó la intención de crear el “Instituto de la Salud para el Bienestar”, cuya misión será atender al 55% de la población que no tiene seguridad social.

Pide tiempo a los mexicanos

Luego, aseguró que se va a resolver la crisis por la que atraviesa el sector Salud para “hacer valer el derecho del pueblo de México a la salud” y que se tenga un servicio con el nivel del que tienen países como Dinamarca o Canadá.

No obstante, pidió tiempo a los mexicanos para atender el problema pues reiteró que la administración pasada dejó “en ruinas” el sistema.

“No hay médicos, no hay medicamentos. Y estamos trabajando para que los haya, pero era un desastre, un desbarajuste por completo. Ya les he dicho que está peor el sistema de salud que el sistema educativo”.

Para reforzar el tema, López Obrador informó que pedirá al nuevo director del IMSS, Zoe Robledo, que la próxima semana informe sobre el número de hospitales que quedaron inconclusos en la pasada administración, así como los nombres de las empresas que no cumplieron los contratos.

“Era un desorden bien organizado para robar. Estamos poniendo orden en el caos”, dijo.