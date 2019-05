Una práctica neoliberal privatizar Palacio Municipal de Villahermosa: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de las privatizaciones de edificios públicos, pues dijo que son prácticas del neoliberalismo que no han dado buenos resultados.

Así opinó en su conferencia matutina sobre la intención de Evaristo Hernández Cruz, presidente municipal de Villahermosa, Tabasco, de vender el Palacio del Ayuntamiento en 500 millones de pesos a la iniciativa privada y trasladar la sede de gobierno a otro lugar lejos del centro.

El mandatario federal aclaró que respeta la soberanía constitucional de los estados y municipios, pero lanzó su punto de vista:

“Mi opinión es que ya no debe de haber privatizaciones, que hicieron mucho daño, si hablamos de política neoliberal y queremos sintetizarlo, decirlo en una palabra, significa privatizar. Neoliberalismo es sinónimo de privatización”.

Entrado en el tema, López Obrador aseguró que “esa política debe desaparecer por completo porque fue el parapeto para llevar a cabo en nuestro país el saqueo más grande que se haya consumado en toda la historia. Nunca se había robado, saqueado tanto en la historia de México, ni siquiera en el periodo colonial. En estos 36 años es cuando ha habido más saqueo y robo en toda la historia del país”.

Sin mencionar directamente la intención de Evaristo Hernández, su coterráneo y militante de Morena, agregó:

“Ya no hay que permitir eso. Es una opinión, terminar con las privatizaciones. La gente está consciente de que no se pueden privatizar edificios públicos, no se puede privatizar el agua, el petróleo, los recursos naturales”.