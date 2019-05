Theresa May alista su renuncia: The Times

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Theresa May, primera ministra de Reino Unido, está preparándose para anunciar su dimisión este viernes, publicó en su primera plana el diario londinense The Times.

De acuerdo con el rotativo, May abandonó sus planes de obligar a los parlamentarios a votar por su proyecto de Brexit, en la última señal de que se está preparando para abandonar Downing Street.

A los parlamentarios se les dijo ayer que el proyecto de ley para una ruptura pactada de Gran Bretaña con la Unión Europea se sometería a votación en la Cámara de los Comunes el 7 de junio.

Theresa May has abandoned her plans to force MPs to vote on her “new Brexit deal” in the latest sign that she is preparing to quit Downing Street https://t.co/qUGV6Cbnjn

— The Times of London (@thetimes) May 23, 2019