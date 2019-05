Marchan contra la privatización del agua en Villahermosa

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Habitantes de 71 comunidades de este municipio marcharon este jueves hasta el palacio municipal para exigir que no se privatice el agua y tampoco se reubique la planta potabilizadora La Isla I que les abastece el líquido, aun con fallas “y pésimo estado”.

Al grito de “¡el agua no se vende, el agua se defiende!”, advirtieron que no permitirán que se concesione a particulares, como pretende hacerlo el alcalde morenista del municipio de Centro, Evaristo Hernández Cruz, y subrayaron que tomarán medidas legales –porque se trata de un derecho humano universal– con la presentación de amparos en tribunales federales.

Agrupados en el movimiento “Agua para todos, agua para la vida”, también anunciaron la realización de foros con especialistas hidráulicos y jurídicos para hablar sobre la privatización del servicio.

Luego de más de una hora de espera para ser recibidos por el alcalde morenista Evaristo Hernández Cruz, se les citó para el próximo jueves 30.

En tanto, en redes sociales circula una convocatoria ciudadana para la primera “gran marcha juntos haremos historia”, en defensa del palacio municipal y contra la privatización del agua.

Con la consigna “Evaristo, ya no te mandas solo y te lo vamos a demostrar”, los organizadores convocaron a una marcha para el 2 de junio en esta capital, día que justamente el presidente de la República dará el banderazo de arranque a las obras de la refinería en el puerto de Dos Bocas del municipio de Paraíso.

En su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la privatización de edificios públicos y del agua, en respuesta a la pretensión del alcalde Evaristo Hernández Cruz de vender el palacio municipal y concesionar el servicio de agua potable.

“Estoy seguro que la gente no aprobaría que se vendan edificios públicos, eso no se debe permitir”, respondió el mandatario en la conferencia de prensa mañanera, este jueves, a pregunta expresa de un reportero sobre la venta del palacio municipal.

Aunque se dijo respetuoso de la autonomía municipal y citó el artículo 115 constitucional, López Obrador reiteró su postura en contra de las privatizaciones.

“Esa política debe desaparecer por completo, porque fue el parapeto para llevar a cabo en nuestro país el saqueo más grande que se haya consumado en toda la historia. Nunca se había robado tanto, entonces, ya no hay que permitir eso”.

Añadió: “Yo creo que la gente está consciente de que no se pueden privatizar edificios públicos, no se puede privatizar el agua, no se debe privatizar el petróleo, no se deben privatizar los recursos naturales”.

Y destacó que la fuerza de la opinión pública ahora sí cuenta, además de que hay mucha conciencia ciudadana para no permitir privatizaciones, porque “no ha resultado benéfico seguir con esa política”.

Interrogado sobre la postura del presidente López Obrador, el gobernador Adán Augusto López Hernández dijo que hablará con el alcalde Hernández Cruz, quien –subrayó– “seguramente está analizando los escenarios”.

“Ya habremos de platicar con él, hay que esperar cómo va el desarrollo del proyecto y con base en eso tomar decisiones”, manifestó.

Asimismo, rechazó que la opinión del Ejecutivo federal haya sido una orden. “El presidente no dio ninguna instrucción, respondió a un cuestionamiento que le hicieron y en todo momento se dijo respetuoso de la autonomía de los estados y sobre todo de la autonomía municipal, incluso habló del contenido del artículo 115 constitucional”, puntualizó.

“Yo tengo una opinión, pero me la reservo para comentarla con el alcalde de Centro. Creo que hay que conservar la cabeza fría, hay que revisar”, apuntó.

Por su lado, el vocero del ayuntamiento de Centro, Juan Carlos Castillejos, informó que, tras lo dicho por el presidente de la República, se analizarán todas las “inquietudes” respecto de la venta del palacio municipal y en los próximos días se fijará una postura “clara y contundente” para evitar “la desinformación”.

“Vamos a analizar todo esto que ha pasado y en los próximos días vamos a dar una decisión definitiva de las acciones y decisiones que tomará el ayuntamiento”, indicó.

El vocero resaltó que López Obrador sólo dio “una opinión”, reconociendo que los estados son soberanos, “sin embargo, sus reflexiones son válidas, es el presidente de la República”.