Pese a que el forense de Jalisco rebasa su capacidad, funcionarios descartan crisis

GUADALAJARA, Jal. (apro).- A pesar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ya rebasó su capacidad de almacenamiento que es de 474 espacios, al contar en este momento con 590 cuerpos sin identificar, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo descarta que se repita una crisis como la que se vivió en la pasada administración.

En la rueda de prensa conjunta, el coordinador del Gabinete y el director del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, presentaron distintas cifras sobre la cantidad de cuerpos sin identificar.

Mientras Macedonio Tamez dijo que había 590 cuerpos sin identificar; el director detalló que de la pasada administración recibieron 260 cuerpos que se encuentran en “las cámaras de refrigeración que se construyeron en la contingencia”, además, “actualmente hay 392 sin identificar y en proceso”, esto sumaría 652, pero restó 37 cuerpos que fueron inhumados y 16 que fueron reconocidos por familiares. Esto daría un total de 599 cadáveres.

El coordinador del Gabinete de Seguridad descartó otra contingencia como la que se presentó en septiembre pasado, al decir que en un mismo espacio se colocan varios cuerpos al encontrarse desmembrados.

“No hay cuerpos completos, la posibilidad de que se sature en un momento dado es muy remota, porque todas las semanas se está entregando cuerpos a familiares que identifican a los cadáveres, y todas las semanas se están inhumando cadáveres, este viernes, se tiene programado revisar 19 expedientes que usualmente son autorizados a ser inhumados y se resta a la cifra”, dijo Macedonio.

Incluso Quezada comentó que en ocasiones existen bolsas que traen restos de diferentes personas, las cuales se dejan en ese contenedor, hasta que el laboratorio de genética haga el proceso de identificación. “Hasta que no se sepa cuál pieza corresponde a cada quien, pueden ocupar un espacio común”, indicó.

El pasado martes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, emitió la recomendación 10/2019 dirigida a la Fiscalía del estado y al IJCF, al documentar que se violentaron los derechos postmortem de las víctimas al no tener un trato digno, y advirtió el organismo que se corría el riesgo de otra contingencia.

Ante ello, Macedonio respondió que la CEDHJ “predice lo que no va a suceder porque en una expresión pesimista, (…) señalo categóricamente que no lo hay. Obviamente hay cadáveres en proceso de identificación, algunos que ya estaban antes, otros que se han agregado, pero todos esos cadáveres son sometidos a estrictos protocolos que permiten ser identificados en cuanto llega alguien que tiene elementos para saber quién es esa persona no identificada”.

En tanto, el director del IJCF asevera que tienen un avance del 80% de los puntos que integran la recomendación de la CEDHJ. Además, que con el incremento del presupuesto que apenas van a recibir, contratarán a 32 peritos en distintas especialidades, que gestionará recursos para ampliar la capacidad de los laboratorios, y se buscará construir un panteón forense, al que llamarán centro de resguardo. Actualmente cuenta con 300 espacios en el panteón de El Salto.

Otro dato que aportó es que la semana pasada se incrementó el almacenamiento de personas sin identificar a 84 charolas de acero inoxidable, “para evitar una contingencia futura”, y aseveró que no se utilizarán cámaras móviles refrigerantes.

Con relación a los 85 cadáveres que denunció la CEDHJ que no podrán ser identificados al no contar con los debidos dictámenes y no haber estado en condiciones adecuadas de almacenamiento, el director del IJCF aceptó algunas muestras no son viables para conocer quién es la persona, pero se continuará con el proceso para lograr identificarlos, “y en un futuro su posible inhumación”.