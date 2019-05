Anonymous da un respiro: a la baja, los ciberataques con motivo político

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los piratas informáticos con bandera política parecen una especie en extinción. Al menos así parece sugerirlo un informe reciente de la sección SecurityIntelligence de la página IBM Security.

En una nota titulada “El declive del hacktivismo: ciberataques cayeron 95% desde 2015” , firmada por la analista Camille Singleton, se resumen algunos de los hallazgos más notables del reporte IBM X-Force Threat Intelligence Index 2019.

