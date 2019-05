Nuevo fracaso del Barsa: pierde la Copa del Rey

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Eliminado de la Liga de Campeones, a lo más que aspiraba el Barcelona era a ganar la Copa del Rey y tampoco pudo.

Sólo ganador de la liga española, al Barcelona se le frustró el doblete. Valencia lo derrotó 2-1 y exhibió al equipo baulgrana en crisis.

Con su triunfo, el Valencia alcanzó su octava Copa del Rey, que no ganaba desde hace 11 años.

El francés Kevin Gameiro abrió el camino para los naranjeros con su anotación al minuto 21; mientras al 33, Rodrigo amplió la ventaja después de una gran jugada por la banda derecha de Carlos Soler. Y Lionel Messi acercó al Barsa al 73. Pero nada más.

Al final del partido, el técnico del Barcelona Ernesto Valverde declaró: “Hace un mes celebrábamos La Liga y la posibilidad del triplete. Nosotros hemos creado esa expectativa tan alta y no hemos podido”

El defensa Pique expresó: “El equipo está dolido, no esperábamos acabar así. Hace 2 semanas optábamos al triplete y hoy nos vamos solo con La Liga. Los últimos 15 días no han estado a la altura del Barcelona, pero no hay que tomar decisiones en caliente. No hay excusa que valga, somos el F.C. Barcelona. Estamos obligados a ganar todas las competiciones”

Y Rakitic sentenció: “El futbol ha sido muy duro con nosotros. Con muy poco nos han hecho mucho daño. Duele mucho acabar la temporada así”.