En BC reportan que el 45% de las casillas se instalaron con retraso

ENSENADA, B.C., (proceso.com.mx). – El retraso en la instalación de 45% de las 4 mil 805 casillas en los 17 distritos electorales porque los funcionarios llegaron tarde o porque las escuelas donde se ubicarían estaban cerradas, y la baja asistencia de electores en las urnas, marcaron el inicio de la jornada electoral en Baja California esta mañana.

Destacó el robo de todo el paquete electoral en la casa del presidente de una casilla en Tijuana, que representaba la pérdida momentánea de mil 800 boletas -600 por cada elección: gobernador, presidente municipal y diputados-, material que posteriormente apareció completo tirado en la calle cercana de donde ladrones las sustrajeron.

En la sesión permanente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) que inició a las 7:45 horas en Mexicali, el representante del Partido del Trabajo (PT) denunció además que en otra casilla de Tijuana el listado nominal “se extravió”.

A su vez, los representantes de los partidos PT, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y PRI pidieron al Consejero Presidente del Instituto Electoral, Clemente Custodio Ramos Mendoza, que hiciera dos “enérgicos y oportunos” llamados a organismos públicos que participan como auxiliares en la organización y vigilancia del proceso electoral:

1.- Al Instituto Nacional Electoral (INE) por la deficiente capacitación que dio a los funcionarios de casilla y a sus propios empleados que no permiten el acceso a los representantes de partidos a las casillas, y no resolver a tiempo problemas menores para instalar los centros de votación en el estado.

2.- A los titulares de las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública del Estado por atribuir funciones que sólo competen al IEEBC, como el informar a los medios de comunicación los porcentajes de casillas no instaladas en el estado, y no sancionar a los policías ministeriales que “intimidan a los ciudadanos que piden la pronta apertura de las casillas”.

También denunciaron que encuestadoras “de salida” sin acreditación del instituto electoral estaban operando fuera de decenas de casillas en Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito y que a las 9:30 de la mañana, una hora después de que se debió tener el 100% de las casillas instaladas y funcionando, no se contaba en el Consejo General con un reporte oficial del INE sobre la cantidad de urnas funcionando.

Al respecto, a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México -8 horas de Baja California-, Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del órgano electoral en la capital del país, reportó que a esa hora el INE tenía información de la apertura del 55 por ciento del total de casillas correspondientes a Baja California.

A las 11 de la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública de Mexicali reportó que detuvo a nueve personas que presuntamente intentaron ingresar por la fuerza en un centro de operación electoral del partido Morena en la colonia Misión San Diego. Diez minutos después se les dejó en libertad sin mayor explicación del por qué a los medios de comunicación.

Finalmente, los candidatos a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California (Jaime Bonilla Valdez), y los partidos Acción Nacional (Oscar Vega Marín), de la Revolución Democrática (Jaime Martínez Veloz) y Movimiento Ciudadano (Héctor Osuna Jaime) votaron antes de las 11:15 de la mañana, hora local.

Jaime Bonilla se mostró confiado en el triunfo y guardó silencio cuando los periodistas en Tijuana intentaron conocer su punto de vista sobre las acusaciones hechas ayer por el presidente del Congreso del Estado, Benjamín Gómez Macías, de un presunto intento de soborno por un millón de dólares a cambio de encabezar un movimiento legislativo a favor de ampliar el periodo de gobierno en Baja California de 2 a 6 años.

“Daré una conferencia de prensa después de las 6 de la tarde”, dijo.

Por su parte, el panista: “Estamos listos para los resultados de la sociedad. Estamos listos para que se concrete en las urnas lo que vivimos en la campaña. Lo que vimos fue el entusiasmo, una confianza en las cosas que estamos proponiendo.”

Martínez Veloz indicó por su parte que no aceptará un triunfo de Jaime Bonilla porque es, afirmó, “inelegible”.

“Ya lo dije desde siempre. El señor Bonilla no es elegible, no es algo que se me acaba de ocurrir, no es elegible. Nosotros interpusimos un recurso de impugnación cuando él se registró y en caso de que gane vamos a volver a impugnar su elección dentro de los 4 días legales que tenemos para hacerlo.”

Finalmente, Héctor Osuna manifestó estar satisfecho por lo hecho en la campaña y afirmó que “nos va a ir muy bien en este día”, aun cuando reconoció tener dudas de si la gente saldrá a votar debido a las circunstancias políticas que se presentaron durante la campaña política.

“Esta situación que se dio de que un candidato pidiera que se ampliara de dos a seis años la gubernatura, demostró a los votantes una incomodidad que seguramente se verá reflejada en los resultados.”