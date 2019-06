Hagan el paro y que los ciudadanos califiquen, dice AMLO sobre taxistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Mientras cientos de taxistas se estacionaron en la plancha del Zócalo capitalino en protesta contra aplicaciones de transporte como Uber y DiDi, en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador les aseguró que serán escuchados y les pidió confiar en la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Tengo información que ya hay una mesa de diálogo y decirles también a los trabajadores del volante, a taxistas, que van a ser siempre escuchados, atendidos por los gobiernos a los que les corresponde resolver estas solicitudes, estas demandas que siempre van a ser escuchados, que le tengan confianza a la jefa de gobierno de la Ciudad de México”, dijo el presidente al finalizar su conferencia matutina.

—Este paro, ¿no significa que a la jefa de gobierno se le salió de control? —, le preguntó una reportera.

“Hay veces que no se puede decir sí a todo, hay veces que no es posible decir sí; antes se decía que, era célebre una frase: ‘problema, conflicto que se resuelve con dinero, no es problema’. Eso ya no, no, es decir: ‘o me das esto o hago un paro’. Si es injusto lo que se solicita, pues yo soy de la idea: Haz el paro, y que los ciudadanos califiquen si es justo el planteamiento”, dijo López Obrador.