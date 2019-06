AMLO afirma que respetará decisión judicial sobre Santa Lucía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proyecto del Aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía “les molesta mucho a los corruptos”.

En la rueda de prensa matutina, el mandatario, adelantó que respetará la decisión del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México, que ordenó frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no afectará al medio ambiente.

Inmediatamente, recordó la situación que envolvía el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

“Acuérdense lo que hicieron, tres meses antes de la elección. Solicitaron un crédito para el aeropuerto, con la idea de que ya no se pudiese dar marcha atrás, lo amarraron completamente el negocio y no les importaba que se iba hacer el aeropuerto en la zona más baja del Valle de México en donde se hunde medio metro por año. Imagínense hacer un aeropuerto en un lago”, señaló.

Según el tabasqueño, “los corruptos están todavía molestos porque la gente dijo no al negocio, a la tranza”.

“Querían convertir el actual aeropuerto en un Santa Fe. La pista principal del actual aeropuerto iba a ser la pista hacia el nuevo aeropuerto y ya tenían todo el negocio inmobiliario, 660 hectáreas del actual aeropuerto, muy ambiciosos, no tiene llenadera y no les importó quitarle el agua al lago Nabor Carrillo, ni las aves, ni los patos”, acusó.

Y continuó:

“No vieron nada los ambientalistas, la prensa fifí. No vieron nada, se callaron como momias y yo entiendo que por eso están molestos. Sabes cuánto era lo estimado, 300 mil millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo. No fue de que no se les permitió poner un semáforo, una calle y por eso andan desesperados y que amparos, campañas en medios, columnistas, reportajes”.