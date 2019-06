López Obrador sobre la renuncia en la CRE: “no vamos a presionar a nadie, pero…”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Después de la renuncia de Guillermo García Alcocer a la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no hubo presiones” por parte de su gobierno.

En la rueda de prensa matutina, señaló que “nosotros no presionamos a nadie, nosotros lo que quisiéramos es que, y lo han hecho algunos, quienes no comparten el nuevo proyecto de nación, pues en un acto de honestidad deben de optar por otra manera de laborar”.

Agregó: “Nosotros no vamos a presionar a nadie, pero pensamos que de manera voluntaria deberían de decir: ‘Yo aprobé la Reforma Energética, y ahora resulta que fracasó la Reforma Energética, y el próximo o el actual gobierno lo está diciendo y está llevando a cabo una política distinta, qué hago aquí’”.

De acuerdo con el tabasqueño, “no fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, es algo profundo. Entonces, con toda libertad ellos están tomando sus decisiones y son respetados, incluso les digo, respeto a quienes toman esta decisión planteando ‘no estoy de acuerdo’, porque es muy cuestionable que estén ahí soterrados, ensarapados, haciendo labor contraria si se está en un proyecto distinto de transformación”.

Luego criticó que “lo que no está bien es que no se esté de acuerdo con el nuevo proyecto de nación y se mantenga solo por el cargo. Eso no es honesto, aunque está permitido”.

López Obrador adelantó que la nueva terna para dirigir la CRE tendrá a gente con las siguientes características: “nacionalista, preparados, independientes, verdaderamente independientes; independientes de todos, cercanos al pueblo, distantes del poder”.

“Hay muchos que pueden estar en la academia o en cualquier otra actividad, incluso en las empresas privadas, suele pasar mucho esto”, remató.