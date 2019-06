Fianza de 50 millones de dólares a Naasón Joaquín García; fiscales no quieren que salga de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de California fijó en 50 millones de dólares la fianza al mexicano Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo.

De acuerdo con la agencia AP y la cadena de televisión ABC, la fianza se duplicó de los 25 millones de dólares originales a 50 millones de dólares después de que los investigadores del caso lograran completar más órdenes de registro contra el líder religioso, acusado de múltiples delitos sexuales.

“Los fiscales solicitaron el alto monto de la fianza porque notaron que la iglesia tiene mucho dinero y vínculos internacionales. Quieren asegurarse de que García no huya del país”, afirma la nota de ABC.

Naasón Joaquín García apareció este miércoles en una corte en Los Angeles y respondió a las preguntas del juez por medio de un intérprete de español. El lunes deberá regresar a la corte para ser procesado.

Bail set at $50- MILLION!!!Getting set to bring you latest on #LightoftheWorld leader Naason Garcia. pic.twitter.com/pXyJuCXQNk

Su familia lo saludó mientras lo sacaban de la sala de audiencias, antes de que un alguacil les llamara la atención. Alrededor de dos docenas de miembros de la familia y congregantes asistieron a la audiencia, reportó AP-

El fiscal general de California, Xavier Becerra, dará una conferencia de prensa este jueves en Sacramento para pedir a los sobrevivientes de abuso sexual que se comuniquen con el Departamento de Justicia del estado si tienen información relevante para el caso.

Entre los 26 cargos contra el dirigente están violación de menores, pornografía infantil y extorsión.

#LightoftheWorld International church head Naason Joaquin Garcia sits in court custody box. He and co-defendants accused of child porn, forcible rape, human trafficking. Arraignment set for this afternoon.@ABC7Courts #LaLuzDelMundo. pic.twitter.com/1bIIif5H8w

— Miriam Hernandez (@abc7miriam) June 5, 2019