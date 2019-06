López Obrador niega que detención de migrantes y defensores sea por consigna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las detenciones de líderes de organizaciones promigrantes y activistas, así como de decenas de migrantes en Chiapas ocurridas ayer en diferentes partes del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que estas acciones hayan sido “para quedar bien con un gobierno extranjero”.

Irineo Mujica, líder de la organización Pueblos sin Fronteras, fue detenido en Sonoyta, Sonora; mientras que el activista Cristóbal Sánchez, fue capturado afuera de su casa en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Por otro lado, un operativo policiaco-militar detuvo el paso de unos 500 migrantes en Ciudad Hildago, Chiapas.

Esta mañana, en su conferencia matutina, el ejecutivo federal fue cuestionado sobre estas medidas, como una posible acción a favor de las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de frenar la migración a ese país.

“No tiene fundamento, nosotros no actuamos así. Nosotros actuamos por ideales. No sé si existían ordenes de aprehensión, no sé si estaban detenidos o si están en la Fiscalía General de la República, pero si quiero dejar en claro que nosotros no actuamos por consigna ni perjudicamos a nadie para quedar bien con un gobierno extranjero. Por encima de todo, nuestra dignidad”, contestó tajante.